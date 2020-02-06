Москва, 7 февраля, 2020, 02:15 — ИА Регнум. Отставка российского правительства вызвала широкую смену ответственных лиц, причем часть министерств сменила руководителей. О том, почему можно только приветствовать, что Сергей Лавров остается министром иностранных дел, рассказывает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Сергей Лавров — не только обладатель огромного дипломатического опыта, он также продемонстрировал высокий класс слаженности в совместных внешнедипломатических маневрах с президентом России. Проблемы, которые России приходится решать на внешнеполитическом фронте, имеют давнее прошлое, и опыт Лаврова позволяет ему ориентироваться в таких нюансах, которые могут быть недоступны менее опытному дипломату. В этой связи слухи о назначении в будущем на место Лаврова Дмитрия Пескова не выдерживают элементарной критики.

В МИД РФ найдутся тяжеловесы, способные подставить свое плечо в трудной ситуации. Будь то, например, Владимир Чижов или Сергей Разов. Также и российские дипломаты, работающие на направлениях ближнего зарубежья, такие как Сергей Андреев или Андрей Руденко.

Читайте статью Михаила Демурина «Хорошо, что Сергей Лавров остался. Но кто станет министром после него?».