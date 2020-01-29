Киев, 29 января, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Бывший осужденный за совершение терактов в Крыму Олег Сенцов, которого РФ передала Киеву в ходе обмена удерживаемыми лицами в сентябре прошлого года, сегодня, 29 января, выступил с заявлением о том, что он не собирается идти в политику или создавать политическую партию.

Antonymon Олег Сенцов

Сенцов подчеркнул, что никогда не оправдывался и не собирается этим заниматься.

«Когда информационные мусорки пытаются бросать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/Путину/масонам и мормонам, — это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому-то начал мешать. Я не собираюсь идти в политику или создавать какую-то партию. Я буду делать то, что делаю на пользу Украины, и говорить то, что думаю», — заявил деятель.

ИА REGNUM отмечает, что в последнее время Сенцов действительно развил очень бурную политическую деятельность. В частности, в январе он был на форуме в Давосе, а сейчас находится в США, где накануне выступил на слушаниях в Конгрессе.

«Сенцов ещё вас сильно удивит. Поверьте мне. Тот случай, когда не исключено, что — и живые позавидуют мертвым… Типичный инструмент. Такая себе Грета Тунберг, только в боевой версии… Боюсь заряженных людей. Никто не знает, что там в голове и насколько она здоровая, адекватная и независимая», — заявил в своем комментарии украинский общественный деятель Дмитрий Розенфельд.

Также он задается вопросом, кто сейчас «содержит» Сенцова — «еду покупает, на троллейбусе возит, за мобильный телефон платит, — в Киеве жизнь дорогая».

«Я так понимаю, он пока нигде не работает — этот великий режиссёр современности? Боюсь, что будет тот случай, когда свой страшнее чужого», — резюмировал эксперт.