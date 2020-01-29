Рыбинск, Ярославская область, 29 января, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Водитель рейсового автобуса «Ярославского АТП», совершивший наезд на девочек в Рыбинске на пешеходном переходе, был трезв. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области, которому принадлежит автопредприятие.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате ДТП 28 января на улице Крестовой погибла девочка 2006 года рождения. Как сообщили в правительстве, водитель прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр. Сам автобус был исправен.

После ДТП обследование водителя также не показало наличие алкоголя. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.