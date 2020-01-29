Санкт-Петербург, 29 января, 2020, 14:03 — ИА Регнум. В сети появились фотографии рестайлинговой Kia Rio X-Line, которая проходит тесты на дорогах Санкт-Петербурга. Снимки модели размещены пользователем Lexx2604 на сайте Drive2.

Фото пользователя Lexx2604 на сайте Drive2 Обновлённый Kia Rio X-Line

Судя по всему, обновления произошли в передней и задней частях кузова, так как именно они покрыты камуфляжной плёнкой. То, что тесты X-Line проходят в России не удивительно, ведь производство модельного ряда Kia Rio налажено в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что старт производству Kia Rio X-Line был дан в 2017 году. Причём уже через два месяца выпуск модели остановили для обновления. В новом авто клиентам не понравился маленький дорожный просвет в 170 мм. После доработки машина с увеличенным на 20 — 25 мм клиренсом поступила на авторынок.

Напомним, дорестайлинговая модель Kia Rio X-Line продаётся в России с двигателем объёмом 1,4 л мощностью 100 «лошадей». Кроме этого агрегата в линейке моторов модели есть 123-сильный двигатель объёмом 1,6 л. Оба агрегата сочетаются с 6-скоростной «механикой» и «автоматом».

Читайте также: В 2019 году продажи автомобилей KIA в кредит в РФ выросли на 3%