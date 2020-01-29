Ярославль, 29 января, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Ярославский областной суд отменил решение Фрунзенского районного суда по спору жительницы города с оператором по вывозу мусора ООО «Хартия». Об этом сообщает портал Yarnews.

City-yaroslavl.ru Мусоровоз

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница города потребовала произвести перерасчет платы за услугу по обращению с отходами в связи с тем, что не проживала в принадлежащей ей квартире. В качестве доказательства она представила документы о пребывании вне города. Суд признал право на перерасчет. Однако затем «Хартия» обжаловала решение, и Фрунзенский районный суд подтвердил правоту мусорного оператора.

Суть решения заключалась в том, что при отсутствии зарегистрированных граждан плата взимается с собственника, неважно, живет он или нет. Это решение позволяло «Хартии» требовать плату с одного человека несколько раз, если он владеет разными объектами недвижимости.

Жительница города не согласилась с этим решением и обжаловала его в областном суде. В январе 2020 года Ярославский областной суд вынес решение по делу. Он встал на сторону собственницы жилья, признав ее право на перерасчет. Такое право гарантировано федеральным законодательством.

Будет ли «Хартия» обжаловать это решение, пока неясно.