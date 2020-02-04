Москва, 4 февраля, 2020, 07:49 — ИА Регнум. Крупные политические перемены всегда вызывают законное опасение, что события, которые начинались под гром аплодисментов и расцветающие надежды, свернут в сторону и всё пойдет вкривь и вкось. Особенно велика опасность этого, если инициатор событий окажется личностью недостаточно масштабной и ответственной. Не грозит ли такой сценарий России в связи с сенсационным выступлением Владимира Путина в послании Федеральному собранию, рассуждает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

За примерами крайне печального развития процесса исторических перемен далеко ходить не надо: опыт советской перестройки, очень скоро свалившейся до «катастройки», у всех на слуху и останется в памяти еще долго. Но в том и дело, что процесс, который теперь начат Путиным, схож с горбачевским по форме и совершенно противоположен по смыслу.

За время, прошедшее с развала СССР, Россия набрала такой исторический опыт, что дальнейшее пребывание в режиме «подморозки» и стабилизации постеперестроечной системы совершенно не представляется возможным. Аналогия с другим крупным политическим решением из русской истории также вполне закономерна: если Россия останется в нынешнем политическом состоянии, ее паритет с внешними конкурентами очень скоро окажется под вопросом. Отсюда два вывода.

Первый: процесс конструктивного изменения политической системы должен быть мобилизационно поддержан всеми, кто не на словах, а на деле переживает за судьбы Родины. И второй: Путин не может повторить фортель перестроечного лидера, в самый ответственный момент увильнувшего в сторону и наблюдавшего оттуда за дальнейшим развитием событий.

Читайте подробности в статье Александра Халдея «Россия без Путина: как избежать катастрофы?».