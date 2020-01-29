Токио, 29 января, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Японская автокомпания Toyota обнародовала предпремьерный тизер пикапа Toyota Tacoma для грядущего автосалона в Чикаго. Изображение опубликовала пресс-служба японской компании.

Пресс-служба Toyota Колесо пикапа Toyota Tacoma

На тизере видна только часть бампера и переднее колесо модели. Вполне возможно, что на тизере версия Nightshade Edition. Именно в этой версии обычно модели Toyota получают большое количество чёрных акцентов кузова — как на диске колеса на тизере.

Какие ещё модели бренд представит на автошоу, вероятно, будет сообщено на пресс-конференции Toyota, которая запланирована на 6 февраля. Что касается автосалона в Чикаго, то он пройдет с 9 по 18 февраля 2020 года.

Напомним, в Китае из-за пневмонии нового типа автоконцерн Toyota был вынужден продлить отпуск рабочим на заводах в Тянцзине и Гуанчжоу до 10 февраля. На данный момент предприятия не работает из-за празднования Нового года по лунному календарю.

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