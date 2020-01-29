Из-за коронавируса в Петербурге могут усилить контроль на вокзалах
Санкт-Петербург, 29 января, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу готово усилить контроль взъезжающих в город людей не только в аэропорту «Пулково», но и на вокзалах, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом 29 января сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Пока усиленный контроль ведётся в аэропорту «Пулково»; если турист прибывает из Москвы или из другого города, осмотр на вирус был проведён там. Однако, если эпидситуация будет усложнена, то контроль будет введён и на железнодорожных вокзалах», — отметила спикер.
В свою очередь начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьёва отметила, что в городе на Неве достаточное количество квалифицированных врачей, а больницы оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.
«В нашем субъекте насчитывается 19 ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, — прим. ред.), этот аппарат помогает пациентам дышать, такого количества аппаратов не насчитывается ни в одном другом субъекте. Боткинская больница также полностью готова к приему пациентов», — подчеркнула чиновница.
Что касается прекращения международного сообщения с Китаем или закрытая административных границ города, в настоящий момент, данный вопрос не рассматривается.
Однако городскими властями было принято решение о возвращении петербургских туристов с китайского курортного острова Хайнань. В течение ближайших дней в «Пулково» приземлятся три самолета с туристами. В среду ожидается первая партия туристов-возвращенцев в количестве 300 человек.
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Напомним, более 30 человек, почувствовавших себя плохо после зарубежных поездок, были проверены петербургскими врачами на наличие коронавируса. Ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено.