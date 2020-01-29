Санкт-Петербург, 29 января, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу готово усилить контроль взъезжающих в город людей не только в аэропорту «Пулково», но и на вокзалах, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом 29 января сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Московский вокзал Петербурга

«Пока усиленный контроль ведётся в аэропорту «Пулково»; если турист прибывает из Москвы или из другого города, осмотр на вирус был проведён там. Однако, если эпидситуация будет усложнена, то контроль будет введён и на железнодорожных вокзалах», — отметила спикер.

В свою очередь начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьёва отметила, что в городе на Неве достаточное количество квалифицированных врачей, а больницы оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.

«В нашем субъекте насчитывается 19 ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, — прим. ред.), этот аппарат помогает пациентам дышать, такого количества аппаратов не насчитывается ни в одном другом субъекте. Боткинская больница также полностью готова к приему пациентов», — подчеркнула чиновница.

Что касается прекращения международного сообщения с Китаем или закрытая административных границ города, в настоящий момент, данный вопрос не рассматривается.

Однако городскими властями было принято решение о возвращении петербургских туристов с китайского курортного острова Хайнань. В течение ближайших дней в «Пулково» приземлятся три самолета с туристами. В среду ожидается первая партия туристов-возвращенцев в количестве 300 человек.

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Напомним, более 30 человек, почувствовавших себя плохо после зарубежных поездок, были проверены петербургскими врачами на наличие коронавируса. Ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено.