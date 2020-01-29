В Польше Mercedes-AMG G 63 «накрыли» медной крышей
Варшава, 29 января, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Тюнеры из польского ателье Carlex Design создали версию Mercedes-AMG G 63 в варианте Steampunk Edition с медной накладкой на крыше. Об этом сообщается на сайте Somag News.
Салон новинки обтянут коричневой кожей и украшен пластинами из розового золота. Кроме того, в отделке использовано дерево.
Основным отличительным элементом декора является гравированная вручную медная накладка на крышу. Из меди также изготовлен кожух запасного колеса. Кроме того, в цвет меди окрашены 22-дюймовые колёсные диски.
Сообщается, что на создание одного образца модели 63 Steampunk Edition необходимо затратить 5200 часов. Всего тюнеры планируют создать 10 таких автомобилей.
Напомним, в Германии выставлен на продажу редкий автомобиль Mercedes-AMG G63 с удлинённой на 75 см колёсной базой. Всего выпущено 10 таких машин. В качестве силового агрегата у машины установлен битурбированный мотор V8 мощностью 563 л. с. объёмом 5,5 л.
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