Варшава, 29 января, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Тюнеры из польского ателье Carlex Design создали версию Mercedes-AMG G 63 в варианте Steampunk Edition с медной накладкой на крыше. Об этом сообщается на сайте Somag News.

Somag News Рестайлинговый вариант Mercedes-AMG G 63

Салон новинки обтянут коричневой кожей и украшен пластинами из розового золота. Кроме того, в отделке использовано дерево.

Основным отличительным элементом декора является гравированная вручную медная накладка на крышу. Из меди также изготовлен кожух запасного колеса. Кроме того, в цвет меди окрашены 22-дюймовые колёсные диски.

Сообщается, что на создание одного образца модели 63 Steampunk Edition необходимо затратить 5200 часов. Всего тюнеры планируют создать 10 таких автомобилей.

Напомним, в Германии выставлен на продажу редкий автомобиль Mercedes-AMG G63 с удлинённой на 75 см колёсной базой. Всего выпущено 10 таких машин. В качестве силового агрегата у машины установлен битурбированный мотор V8 мощностью 563 л. с. объёмом 5,5 л.

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