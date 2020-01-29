Калуга, 29 января, 2020, 13:00 — ИА Регнум. В Калуге отменено выступление популярной столичной музыкальной ска-панк-группы Distemper после предостережения прокуратуры. Надзорный орган напомнил организатору концерта о недопустимости исполнения музыкальных произведений, в тексте которых содержатся высказывания, «пропагандирующие анархистские взгляды», и предостерег организатора от нарушения требований законодательства, в том числе Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Об этом 29 января рассказала в беседе корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

ThrorII Ска-панк-группа «Distemper»

По её словам, 27 января организатор концерта был письменно предупрежден в том, что в случае нарушения требований законодательства он будет привлечен к установленной законом ответственности. Предостережение прокурора не является запретом на проведение мероприятия, оно лишь направлено на предупреждение организатора о недопустимости нарушения закона. Между тем ряд калужских СМИ поспешили написать о существующем запрете заместителя прокурора Калуги Дениса Исаева на проведение концерта леворадикальной ска-панк-группы 1 февраля в калужском кафе-баре Concert hall. При этом средства массовой информации отметили, что ни одной песни музыкального коллектива Distemper в списке экстремистских материалов нет.

«Меры реагирования, направленные на запрет концертной деятельности исполнителя, прокуратурой города Калуги не принимались», — подчеркнула Искрина Лепёхина.

Напомним, отечественный коллектив Distemper известен в стране своей концертной деятельностью с 1989 года. Музыканты группы выпустили более 20 альбомов, и до сегодняшнего дня к их исполнению у правоохранителей не было претензий. История в Калуге, когда организатор отказался от выступления ска-панк-группы Distemper по совету прокуратуры, стала первой в её концертной деятельности.