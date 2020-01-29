Ярославль, 29 января, 2020, 12:51 — ИА Регнум. В Ярославле очередь претендентов на получение субсидии для улучшения жилищных условий движется не вперед, а назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.

Мэрия Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молодые семьи — участники программы намерены обратиться к президенту в связи с невозможностью получить субсидии. Все средства уходят многодетным семьям как имеющим приоритет.

Сейчас в очереди, по словам Кармалиты, стоит 960 молодых семей Ярославля. Но даже те, кто занимает первые места, не могут получить субсидию, так как их «отодвигают» многодетные. И даже им денег не хватает.

«Есть два выхода из ситуации. Первый — увеличить количество средств, выделяемых на программу. И второй — сделать отдельную очередь для не многодетных семей. Такая возможность появилась с этого года в связи с изменением федерального законодательства. 30% средств можно тратить на эти цели. Но пока не утвержден порядок, и изменения не действуют», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMЗахар Кармалита.

В 2020 году, по словам Захара Кармалиты, субсидию получат 52 семьи, все они — многодетные. Из федерального бюджета Ярославль получит 42,4 млн рублей, по 12,5 млн заложено в городском и областном бюджете. Для сравнения: в 2016 году городской и областной бюджет выделяли на это в пять раз больше — по 66 млн рублей.

По данным корреспондента ИА REGNUM, в 2020 году Ярославль готов был направить больше средств на программу, но региональные власти не подтвердили свое софинансирование, и средства пришлось урезать.