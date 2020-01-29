Париж, 29 января, 2020, 12:35 — ИА Регнум. В сети появились фотографии электрической версии фургона Renault Kangoo в камуфляже. Снимки модели размещены на сайте Motor1.

Motor1 Электрифицированный фургон Renault Kangoo

По имеющейся информации, новинка будет доступна как с гибридным, так и с полностью электрическим агрегатами.

На фото видно, что новый Kangoo больше в размерах. Это даст ему возможность достойно конкурировать с самыми продаваемыми моделями сегмента — с новым Volkswagen Caddy и Ford Transit Connect. Также бросается в глаза, что на этот раз дизайнеры отказались от старой квадратной формы кузова.

Сообщается, что новый фургон будет доступен в трех вариантах, которые будут отличаться друг от друга длиной колесной базы.

Что же касается версий Kangoo с дизельным мотором, то они, судя по всему, станут самыми покупаемыми в США, так как здесь двигатели с воспламенением от сжатия всё еще популярны из-за низкого потребления топлива.

Ранее в компании Renault сменился гендиректор. Им стал Лука де Мео, который ранее руководил испанской автокомпанией Seat.

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