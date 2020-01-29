Калуга, 29 января, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Йошкар-Олинским городским судом Республики Марий Эл три жительницы Бабынинского района Калужской области осуждены за мошенничество при получении выплат материнского капитала. Об этом 29 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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Следствием и судом было установлено, что подсудимые вступили в преступный сговор при обналичивании материнского капитала, предоставив в Пенсионный фонд фиктивные документы о приобретении земельного участка для строительства дома в Республике Марий Эл. Обвинительное заключение мошенницам было утверждено прокуратурой Бабынинского района Калужской области.

При назначении наказания судом учтены смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении у подсудимых малолетних детей, признание вины и раскаяние в содеянном. Суд приговорил двух женщин к одному году и шести месяцам лишения свободы условно, а третью женщину — к двум годам шести месяцам лишения свободы условно. Кроме того, судом удовлетворены два иска структурных подразделений Пенсионного фонда России о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, на сумму более 800 тысяч рублей.