Санкт-Петербург, 29 января, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Все 109 зданий, оставшиеся без света утром 29 января в Приморском районе Петербурга из-за аварии на подстанции, в настоящее время подключены к электроэнергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Приморского района.

Дарья Драй ИА REGNUM Приморский район Петербурга

Напомним, авария произошла на оборудовании магистральных электрических сетей Северо-Запада (МЭС Северо-Запада) — филиал ПАО «ФСК ЕЭС» около 10 часов утра в среду. От света были отключены более ста зданий в районе Черной речки и Старой Деревни.

«По информации ПАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Северо-Запада, все абоненты подключены к электроэнергии», — отметил собеседник агентства.