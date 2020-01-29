Санкт-Петербург, 29 января, 2020, 11:12 — ИА Регнум. В Петербурге подведены итоги продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2019 году. Как выяснилось, городской авторынок по итогам года показал падение на 4% — после двух предшествующих лет роста. Продажи автомобилей в Петербурге сокращаются уже девять месяцев подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение в Петербурге

Как сообщили ИА REGNUM 29 января в профильном аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб», в прошлом году в Северной столице дилеры смогли реализовать 153 628 новых автомобилей, что составляет лишь 96% от уровня 2018 года.

Лидеры авторынка Петербурга — корейские бренды KIA и Hyundai, на третей позиции — отечественная Lada. При этом продажи Hyundai снизились по итогам года на 8%. Из топ-10 с положительным итогом прошлый год закончили бренды KIA, Lada, Renault и Mercedes. Все остальные оказались «в минусе». Самый большой минус (36%) — у американской марки Ford, которая в минувшем году ушла с рынка легковых автомобилей России.

Как считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин, в 2020 году предпосылок для серьезного роста петербургского рынка пока нет.

«Во втором полугодии опять не исключено сокращение финансирования программ государственной поддержки. Правда, к этому времени начнут укреплять свои позиции новые модели, которые могут дать объем автомобильному рынку. В первую очередь, это KIA Seltos и Skoda Karoq», — отметил эксперт.

По итогам 2019 года выпускаемый на заводе в Петербурге кроссовер Hyundai Creta сместил с первого места бывшего постоянного лидера в рейтинге продаж — также «петербургский» Hyundai Solaris.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России в 2019 году составила 8,7% (в 2018 году — 8,8%), добавили эксперты.