Ярославль, 29 января, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В Ярославской области в городе Рыбинске 28 января рейсовый автобус МАЗ совершил наезд на девочек 2006 и 2007 годов рождения, в результате чего девочка 2006 года скончалась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Рыбинск

Дети переходили улицу Крестовую (центральная улица города) у дома 29 по нерегулируемому пешеходному переходу. В этом случае водитель обязан пропустить пешеходов.

Автобус выполнял рейс № 114 Рыбинск — Красная Горка, который обслуживает рыбинский филиал «Ярославского АТП». Это предприятие принадлежит правительству Ярославской области.

После аварии в Рыбинске полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемый — водитель автобуса 1962 года рождения.

Это не первое резонансное ДТП в Ярославской области с участием автобусов «Ярославского АТП» в последнее время. 14 сентября в Гаврилов-Ямском районе в результате столкновения автобуса с грузовиком 8 человек погибли, 28 пострадали.

А в Ярославле 24 января в аварию попали два рейсовых автобуса муниципального «ПАТП-1», в результате чего пассажир одного из них скончался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января в Ярославской области происходит «оптимизация» транспортной схемы, в ходе которой ряд рейсов были сокращены, а стоимость проезда — повышена.