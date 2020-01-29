Ростов, Ярославская область, 29 января, 2020, 09:04 — ИА Регнум. В Ярославской области в музее-заповеднике «Ростовский кремль» завершилась реставрация Конюшенного двора XVII века. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Конюшенный двор после реставрации

Работы велись с 2013 года. На тот момент памятник представлял собой руины. Всего на его восстановление было израсходовано около 750 миллионов рублей из федерального бюджета.

«Мы планируем разместить здесь фондохранилище, реставрационные мастерские темперной живописи, конференц-зал, выставочные площади для новых экспозиций. Во внутреннем дворе будет площадка для проведения фестивалей, исторических реконструкций и ярмарок», — рассказала директор музея-заповедника Наталия Каровская.

После реконструкции площадь помещений музея-заповедника «Ростовский кремль» увеличилась на четыре тысячи квадратных метров.