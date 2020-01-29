Вашингтон, 29 января, 2020, 08:49 — ИА Регнум. В сети появилось изображение возрождённого американского вседорожника Ford Bronco нового поколения в камуфляжной плёнке. Снимок модели размещён на сайте Motor1.

Motor1 Ford Bronco нового поколения

Несмотря на наличие защитной пленки, можно заметить, что данный экземпляр внедорожника имеет практически все серийные элементы кузова.

Авто «обуто» в шины Goodyear Wrangler 315/70R17, а также снабжено колёсными дисками с фиксатором бортов. Колёсные арки машины расширены. Появился иной патрубок системы выхлопа и новые фары с ДХО. Ожидается, что у нового автомобиля будут съёмные двери и панели крыши.

Премьера Ford Bronco следующего поколения может состояться уже этой весной на автомобильном салоне в Детройте или в Нью-Йорке.

Напомним, американские тюнеры из ателье Roush совместно с компанией 5.11 Tactical создали лимитированную версию пикапа под именем Ford F-150 5.11 Tactical Edition с мотором V8 производительностью 650 л. с.

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