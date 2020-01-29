Обнародован снимок Ford Bronco следующего поколения в камуфляже
Вашингтон, 29 января, 2020, 08:49 — ИА Регнум. В сети появилось изображение возрождённого американского вседорожника Ford Bronco нового поколения в камуфляжной плёнке. Снимок модели размещён на сайте Motor1.
Несмотря на наличие защитной пленки, можно заметить, что данный экземпляр внедорожника имеет практически все серийные элементы кузова.
Авто «обуто» в шины Goodyear Wrangler 315/70R17, а также снабжено колёсными дисками с фиксатором бортов. Колёсные арки машины расширены. Появился иной патрубок системы выхлопа и новые фары с ДХО. Ожидается, что у нового автомобиля будут съёмные двери и панели крыши.
Премьера Ford Bronco следующего поколения может состояться уже этой весной на автомобильном салоне в Детройте или в Нью-Йорке.
Напомним, американские тюнеры из ателье Roush совместно с компанией 5.11 Tactical создали лимитированную версию пикапа под именем Ford F-150 5.11 Tactical Edition с мотором V8 производительностью 650 л. с.
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