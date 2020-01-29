Красногорск, 29 января, 2020, 08:40 — ИА Регнум. Со 2 февраля по 29 марта в Красногорском округе впервые пройдет Открытый многожанровый творческий фестиваль-конкурс «Отрада». В смотре примут участие более 150 творческих коллективов Москвы и Московской области, среди которых вокальные, хоровые, танцевальные и инструментальные ансамбли.

Выступление детских танцевальных ансамблей

На протяжении двух месяцев в торговом парке «Отрада» юные дарования в возрасте от 6 до 17 лет будут соревноваться, чтобы занять призовое место. Наряду с самодеятельными коллективами в фестивале также примут участие дети из разных благотворительных фондов. Например, из проекта «Мы разные — Мы равные», который занимается интеграцией детей с синдромом Дауна.

«Приобщая детей к истокам русской национальной культуры, мы развиваем способности каждого ребенка. Тем более, это один из немногих фестивалей-конкурсов, участие в котором для всех коллективов совершенно бесплатное. В фестивале участники будут демонстрировать эстрадный и народный вокал, хоровое пение, бальные танцы, а также современную и народную хореографию. Из инструментальной музыки ожидаются выступления оркестров, барабанщиков и фольклорных ансамблей», — отмечает Анатолий Щербак, генеральный директор ТП «Отрада».

Поклонников искусства ждут встречи и со звездными гостями, например, финалистами телепроектов «Голос. Дети», «Синяя птица» и «Танцы на ТНТ», а также конкурса «Новая волна» и балет Аллы Духовой «ТОДЕС».

Открытие фестиваля состоится 2 февраля. Его ведущим станет Саша Новиков, звезда журнала «Ералаш», актер, певец, танцор, ведущий канала «Карусель». Фестиваль завершится 29 марта Гала-концертом.

Выступление детских танцевальных ансамблей

Победители будут награждаться дипломами «Лауреат Фестиваля» за первое, второе и третье место по творческим направлениям: вокальное искусство, хореографические ансамбли и инструментальная музыка.

Первый фестиваль «Отрада» состоится при поддержке администрации городского округа Красногорска