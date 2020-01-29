Токио, 29 января, 2020, 08:28 — ИА Регнум. Тизерное изображение нового компактного кроссовера японской компании Nissan, разработанного для Индии, опубликовано в сети. Об этом сообщается на сайте NJCAR.RU.

NJCAR.RU Тизер нового кроссовера Nissan для Индии

Ожидается, что длина автомобиля не будет превышать 4000 мм, а создано авто будет на платформе CMF-A. На этой же платформе была собрана пятидверная французская модель Renault HBC и японское авто Datsun redi-GO.

Таким образом, в качестве агрегата новинке от Nissan может достаться «турботройка» от Renault HBC производительностью 95 «лошадей» и рабочим объёмом один литр. При этом привод у нового автомобиля, наверняка, будет только передний.

Конкурировать новинка будет с моделями Renault HBC, Suzuki Vitara Brezza и Hyundai Venue.

Напомним, марка Nissan совместно с исландской компанией Arctic Trucks разработали рестайлинговую версию пикапа Nissan Navara Off-Roader AT32 с 190-сильным дизельным агрегатом dCi.

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