Барнаул, 29 января, 2020, 05:52 — ИА Регнум. В Алтайском крае сегодня, 29 января, вновь неспокойно. Судя по прогнозам синоптиков, сила ветра может достигать 27 метров в секунду. В региональном министерстве транспорта объявили о закрытии более 10 участков региональных трасс и участка федеральной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Буран на алтайской дороге

Речь идет о дороге Р-256 «Чуйский тракт». Там проезд закрыт для автобусов и грузовых автомобилей на участке от Барнаула до с. Троицкое.

Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров рассказал журналистам, что в соответствии с прогнозами синоптиков, силы МЧС были развернуты в трёх населённых пунктах, расположенных в ПоспелихинскомЗмеиногорском и Третьяковском районах (с усилением в двух последних районах).

«Основная задача спасателей — оказание помощи гражданам в населённых пунктах, проезд к которым затруднён. В том числе, осуществляется доставка продовольствия в мелкие населённые пункты», — пояснил Макаров.

Также он отметил, что накануне, 28 января, жителям Змеиногорского и Третьяковского районов было доставлено более 50 тонн продовольствия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады и метели в Алтайском крае с небольшими перерывами продолжаются уже поти месяц. Жители отрезанных от вешнего мира заснеженных посёлков стали жаловаться на дефицит продовольствия.

ИА REGNUM ведёт трансляцию о бедствующем из-за непогоды регионе.

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