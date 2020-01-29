Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 29 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 29 января: в 1943 году Красная армия перешла в наступление против немецкой группы армий «Дон» в Донбассе.

В рамках Ворошиловградской наступательной операции, которая имела огромное стратегическое значение, Красная армия должна была отсечь пути отхода Донбасской группировки гитлеровцев и окружить её. Особую агрессию проявили дивизии СС «Викинг» и «Дас Райх». В результате операции в феврале был освобождён Луганск.