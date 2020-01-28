Чебоксары, 29 января, 2020, 00:30 — ИА Регнум. На вопрос об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева пришлось отвечать его супруге. Журналист «Известий», следуя вечером по пятам за женщиной, поинтересовался об отставке мужа и получил эмоциональный ответ и удар по камере.

Cap.ru Михаил Игнатьев

«Не трогай моего мужа… Вы не достойны даже об этом говорить», — горячо отреагировала супруга Игнатьева, назвав журналистов «бессовестными» и прикрывая лицо от камеры.

Женщина замахнулась несколько раз в попытке остановить съёмку. В дальнейшем на место прибыл наряд полиции, сообщает издание.

Напомним, 28 января глава Чувашии обращался с традиционным посланием Госсовету. Среди аккредитованных на церемонию оглашения посланий СМИ были и журналисты «Известий», а также BBC. Однако, как пишут местные СМИ, журналистов не пустили даже в фойе здания, чтобы избежать общения с участниками церемонии, создав пресс-центр с отдельным входом.

Читайте также: Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, после скандала с участием главы Чувашии и сотрудника МЧС, когда офицер был фактически вынужден подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники, супруга Игнатьева уже давала комментарий, так же достаточно эмоциональный. Она заявила, что видеозапись инцидента является монтажом, а Игнатьев просто подшутил над своим знакомым.

«Там ничего такого», — отметила Лариса Игнатьева и добавила, что её супруг не присвоил никаких денег, не присвоил себе эту машину и ей странно, почему вообще этот случай получил такой широкий «пиар».

Тогда же она сказала, что уходить в отставку Игнатьев не собирается.

Напомним, 28 января Михаил Игнатьев решением президиума генсовета партии был исключен из «Единой России».