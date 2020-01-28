Москва, 28 января, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Снижение величины прожиточного минимума в России не окажет влияния на объём мер социальной поддержки граждан, заявили 28 января в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

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Как пояснили в ведомстве, снижение величины прожиточного минимума на IV квартал 2019 год обусловлено понижением потребительских цен на продукты питания, используемые при вычислении данного показателя.

В частности, снижение прожиточного минимума связывается с удешевлением картофеля и овощей, которые составляют существенную часть продовольственного набора потребительской корзины.

В министерстве также указали, что величина прожиточного минимума на IV квартал 2019 года уменьшилась на 3,7% относительно предыдущего квартала, но в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 3,9%.

Напомним, ранее сегодня Минтруд предложил снизить уровень прожиточного минимума в целом по России до 10 609 рублей, для трудоспособного населения — до 11 510 рублей, для пенсионеров — до 8788 рублей, для детей — до 10 383 рублей.