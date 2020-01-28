Бишкек, 28 января, 2020, 22:35 — ИА Регнум. Работающие на киргизско-казахстанской границе сотрудники налоговой и пограничной служб Казахстана создали мафию, которая вымогает деньги у киргизских бизнесменов. Об этом заявил депутат Азамат Арапбаев на заседании комитета по экономической и фискальной политике парламента Киргизии, пишет «Тазабек».

Карл Шпицвег. Таможня (фрагмент) 1870

По словам народного избранника, сумма взяток, которые вынуждены платить киргизстанские поставщики за то, чтобы экспортируемые в Россию товары прошли казахстанскую таможню, колеблются от $500 до $1000 (от 31,2 тысячи до 62,4 тысячи рублей).

«Если Казахстан не изменит эту ситуацию, то мы имеем право на то, чтобы просить исключить Казахстан из состава стран Евразийского экономического союза», — подчеркнул депутат Арапбаев.

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