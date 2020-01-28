Вашингтон, 28 января, 2020, 22:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter опубликовал карту предлагаемых им новых границ Израиля и Палестины.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Так может выглядеть будущее Государство Палестина со столицей в частях восточного Иерусалима», — пишет Трамп.

Судя по карте, Трамп предлагает признать суверенитет Израиля над частью Иорданской долины и отделить палестинский Западный берег от Иордании полосой израильской территории. При этом получившийся палестинский анклав предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию.

Сектор Газа предлагается несколько расширить, добавив к нему два крупных района вдоль египетской границы. Добавляется пустынная территория, малопригодная для жизни.

«Я всегда буду оказывать поддержку Государству Израиль и еврейскому народу. Я полностью поддерживаю их безопасность и их право жить на своей исторической родине. Время для мира», — добавил Трамп.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1222224521958187008