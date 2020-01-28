Ярославль, 28 января, 2020, 19:05 — ИА Регнум. Пассажирские перевозки в Ярославле впервые будет осуществлять московский перевозчик. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт мэрии Ярославля. Победителем открытого конкурса на организацию регулярных перевозок по маршрутам №90С и 99С стало ООО «Автократ», зарегистрированное в Москве. Согласно открытым данным, в штате компании в 2018 году значился 1 сотрудник. Юридический адрес ООО «Автократ» — комната в офисном здании в Угрешском переулке Москвы, уставной капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конкурсе на две автобусные перевозки в Ярославле участвовало также три местных перевозчика, в том числе предприниматели, ранее работавшие на маршруте. Как уточнили в мэрии Ярославля, в рамках конкурсной процедуры заявка победителя — ООО «Автократ» — набрала наибольшее число баллов. В частности, по сравнению с конкурентами московский перевозчик заявил, что располагает более новыми автобусами, оборудованными для перевозки маломобильных групп населения. Оба маршрута, которые будет обслуживать «Автократ», являются достаточно протяженными, они связывают Заволжский район Ярославля с Дзержинским и вокзалом «Ярославль Главный». Согласно конкурсной документации, на маршрутах должен работать 21 автобус, еще 3 будут находиться в резерве. Тариф будет регулируемым, стоимость проезда составит 28 рублей. Будут ли другие участники конкурса оспаривать его итоги, пока не известно. Договор с перевозчиком должен быть подписан не позднее 14 февраля 2020 года.