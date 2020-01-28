Москва, 28 января, 2020, 18:48 — ИА Регнум. День снятия блокады Ленинграда в Махачкале подростки «отметили» танцами на мемориале памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне и куриными окорочками, пожаренными на Вечном огне.

Пресс-служба ОНФ Елена Цунаева

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Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева по просьбе ИА REGNUM прокомментировала ситуацию.

«Конечно, ребята опозорили не только родителей, но и всю страну и всю систему патриотического воспитания, о которой мы говорим, что она у нас выстроена. Понятно, что дети — это то, что вложили в них взрослые, как они их воспитали. Понятно, что будут разбираться, как получилось так, что ребята не понимают ценности и важности мемориала Вечный огонь. Это тем более горько, учитывая достойный вклад Республики Дагестан и ее уроженцев в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Мы знаем имена многих героев, знаем, как труженики тыла делали все для фронта, все для Победы. Не буду напоминать, какой у нас сейчас год. Ведь дело даже не в том, юбилейный он или неюбилейный. Это горько и стыдно в любой год. Теперь надо думать, как нам донести до детей, что значит «чтить память». Много есть организаций, например, Российское движение школьников. Нужно их тоже привлечь к ликвидации безграмотности у ровесников», — заявила Елена Цунаева.

Что может сделать Общероссийский народный фронт?

Вечные огни, огни памяти — это была тема заботы Общероссийского народного фронта — мы работали над ней прицельно несколько лет. Составили реестр, который передали Министерству обороны, обратились к российскому движению «Юнармия», чтобы ребята из «Юнармии» взяли шефство. Я думаю, юнармейцы республики тоже дадут свою оценку происшествию и, может быть, поработают с этими ребятами, расскажут им, почему Вечный огонь — это культовое место для всех жителей нашей страны. И мы не только сами должны беречь мемориалы, но и нести эту идею так, чтобы те, кто приезжает к нам из других стран, тоже понимали, что для нас это — святое место.

Может, стоит принять меры правового характера?

МВД уже проводит проверку, планируют привлечь родителей. К вандализму, как я понимаю, это не относится юридически. Вандализм — причинение видимого ущерба. Здесь оскорбление памяти. Я — не юрист, но мне кажется, что такой нормы правового характера нет. Хулиганство? Но опять же, они же не разрушили огонь, не бросали туда мусор. Это вопиющее неуважение и глупость. Наши дети — это то, что мы с вами воспитали. Молодое поколение воспримет те ценности, которые являются ценностями старших, если мы об этом расскажем. Сейчас дети такие, что просто на веру — делай так, а не так — они не воспримут. Важно еще раз рассказать о героях — уроженцах Дагестана, которые отдали жизнь за нас. Может быть, взять ребят и сводить в музеи, чтобы они погрузились в тему. Я уверена: им что-то говорили в школе, но этих слов оказалось недостаточно.

То есть, исток проблемы — в воспитании?

Проблемы — да, что касается именно этого случая — руководству города, республики необходимо подумать о том, чтобы как-то выделить это место. Неправильно, что просто так можно подойти, что архитектурное решение как-то не выделяет, не возвышает в прямом смысле слова ритуальный объект. Я видела такой же мемориал в Великом Новгороде, где, проходя мимо, ты становишься на уровне огня, памятной звезды и даже не сразу огонь видно за деревьями. В Волгограде, на моей родине, есть постамент, он приподнят. А здесь он — в достойном месте, в хорошем состоянии, но, может быть, стоит столбики какие-нибудь поставить. Провести обустройство, выделить как-то это место, которое бы заставляло подумать, прежде чем пройдешь.

Были же прецеденты и в других городах?

Были, к сожалению, и тогда я говорила о том, что повесить камеры — это тоже не мера. Чтобы человек осознал ценность Вечного огня — это должен быть не один урок мужества, не один урок о Великой Отечественной войне, не одна-единственная экскурсия. На протяжении взросления ребенка ему нужно об этом напоминать. И в зависимости от возраста менять форму воздействия. Когда рассказываем младшему школьнику — это одна история, среднему — другая. Должна быть выстроена цепь воздействия и раскрытия ценности памяти о героической, трагической истории Родины для молодого человека, для ребенка, гражданина. Работу эту нельзя останавливать и когда молодой человек стал студентом. В принципе у нас в стране эта система есть, но, видите, все-таки сдает сбои. Задача педагогов, задача людей, которые работают в этой сфере, в музеях, в общественных организациях — найти слова, найти формы, найти возможность достучаться. Потому что если выбрана только форма, например, 9 мая прийти и просто цветок положить и два-три слова сказать, то, понятно, что эффекта от такого воспитания не будет никакого. Найти эти слова — одна из задач и тех людей, общественных организаций, которые будут работать над программой патриотического воспитания. В этом году она заканчивается, но президент в своем декабрьском выступлении на российском организационном комитете «Победа» подчеркнул, что необходимо принять новую. Будет ли это программа, будет ли это часть национального проекта «Образование». Но, как мне представляется, случай в Махачкале еще раз показывает, что нужно неформально подойти к формированию этой программы. Уже многое сделано, многое достигнуто, но надо иметь в виду и такие наши просчеты и подумать, как этого избежать в будущем.

Школа, как самый главный социальный институт для подростков, может повлиять на ситуацию?

Недостаточно школы. Я сама работала в школе больше десяти лет учителем истории и обществознания. Была классным руководителем. В социальную деятельность — экологическую, патриотическую, гражданскую — важно вовлечь семью. Потому что если в школе ребенку говорят одно, а в семью он приходит и видит другое, то у него формируются двойные стандарты. Надо, чтобы семья и школа были вместе. Здесь же нужна работа со студентами педагогических вузов, чтобы они умели неформально подойти к проблематике. Неслучайно президент в Послании Федеральному Собранию упомянул о необходимости доплачивать классному руководителю. Из всех педагогов именно классный руководитель в большей степени индивидуально с ребенком работает и ближе к семье, чем преподаватель — предметник. И доплата, предложенная президентом — тоже очень правильная мера. И опять же важны система, преемственность, взаимность. Никакого формализма. Максимально личный пример, личная история, преломление личной истории, пример, который затронет душу ребенка. И в начале это должна быть эмоция, затем знание, потом опять эмоция.