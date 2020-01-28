Москва, 28 января, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк вошла в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации, сообщается на сайте Газпромбанка.

Пресс-служба Газпромбанка Первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк

Наталья Третьяк окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, факультет государственного и муниципального управления Северо-Западной академии государственной службы, прошла обучение в Школе государственной политики Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура, а также, в рамках подготовки президентского кадрового резерва, в Высшей школе государственного управления РАНХиГС.

«Я благодарна за доверие и планирую использовать полученный опыт и профессиональные навыки для эффективной работы в интересах развития взаимовыгодного сотрудничества одного из крупнейших финансовых институтов страны с организациями и предприятиями в социальной и образовательной сферах», — отметила Наталья Третьяк.

Всего на текущий момент в резерв управленческих кадров под патронажем президента РФ входит 138 человек.

Наталья Третьяк имеет ученую степень кандидата юридических наук, а также благодарности президента РФ за большой вклад в развитие юриспруденции и конституционного законодательства, за вклад в образование, а также награждена грамотой президента РФ за активное участие в реализации проекта по вопросам присоединения РФ к Гаагским конвенциям в области защиты прав детей. Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медалью им. Олега Емельяновича Кутафина «За заслуги в юриспруденции».

До работы в Газпромбанке Наталья Третьяк трудилась в том числе в комитете по образованию Санкт-Петербурга и занимала должность первого заместителя министра образования РФ.

С 2015 года действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Также является зампредом правления Ассоциации юристов России, говорится на сайте пресс-службы Газпромбанка.