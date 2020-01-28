Дзержинский район, Калужская область, 28 января, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Бесхозный скотомогильник с сибирской язвой был обнаружен в окрестностях деревни Адамовское Дзержинского района Калужской области. Об этом 28 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Калужской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Kaluganews.ru Скотомогильник

Проверка показала, что территория скотомогильника заросла травой и кустарником. Ограждений на скотомогильнике и предупреждающей таблички с надписью «Сибирская язва» нет, что не исключает случайный доступ к нему людей и животных. Суд обязал региональное министерство экономического развития поставить данный скотомогильник на кадастровый учет и включить в реестр государственной собственности области. Одновременно на Комитет ветеринарии при правительстве региона возложены обязанности по приведению сибиреязвенного скотомогильника в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и ветеринарными требованиями

Сибирская язва представляет собой особо опасную инфекционную болезнь, общую для человека и животных. Существование на территории Калужской области бесхозяйного сибиреязвенного скотомогильника представляет угрозу возникновения чрезвычайной ситуации биологического характера, причинения вреда природной среде и здоровью населения.