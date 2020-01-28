Чебоксары, 28 января, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что Игнатьев исключен из «Единой России» решением президиума генерального совета партии. В Чувашии местный политический бомонд с нетерпением ждёт решений Кремля, пытаясь не предпринимать никаких активных действий, опасаясь ошибок, заявил ИА REGNUM руководитель фракции КПРФ в Чебоксарском горсобрании Дмитрий Евсеев.

Cap.ru Михаил Игнатьев

«Решение партийного президиума исключить главу Чувашии из «Единой России» не только беспрецедентно, но и крайне неудачно совпало по времени с посланием Госсовету. Сложилась двусмысленная ситуация. Что сейчас делать республиканскому политическому бомонду? Засучив рукава, приступать к выполнению поставленных задач или подыскивать новое место работы? Надо ли партии власти начинать избирательную кампанию муниципальных депутатов? Даже выполнять какие-то текущие повседневные поручения будут с мыслью, а не отложить ли их на потом, чтобы не получить нагоняй от возможного нового руководителя? Все эти вопросы будут только множиться. Чем быстрее будет озвучена позиция Кремля, тем лучше для всех», — считает Евсеев.

Как сообщало ИА REGNUM, после двух скандалов, которые вышли не только на федеральный, но и на зарубежный уровень, президиум генсовета «Единой России» принял решение об исключении главы Чувашии из партии. Впервые действующий глава региона был исключен из состава «Единой России».

Ранее СМИ начали публиковать информацию о готовящейся отставке Игнатьева, который на посту главы региона проработал почти два срока, его полномочия истекают в августе 2020 года.