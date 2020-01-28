Москва, 28 января, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, намерена ходатайствовать о дополнительной экспертизе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил адвокат Соколова Александр Почуев на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Адвокат Соколова Александр Почуев

«Результаты экспертизы составляют следственную тайну. Разглашать я их не имею права. Но в целом могу раскрыть позицию защиты: на данный момент мы ознакомились больше чем с 20 экспертизами. Более трёх десятков вопросов, на них получены ответы. Несколько вопросов остались без ответа, скорее всего мы будем просить о проведении дополнительной экспертизы», — заявил Почуев.

В частности, ходатайство касается вопроса о вменяемости Соколова в момент совершения преступления.

«О том, что Олег Валерьевич вменяемый по жизни человек — у нас фактически сомнений никогда не было. Но в то же время были поставлены вопросы, касающиеся его вменяемости в момент совершения преступления. И на эти вопросы мы пока не получили нас устраивающих ответов. И как раз по этому вопросу мы будем подавать ходатайство для повторной экспертизы», — пояснил адвокат.

«Мы предполагаем, что в случае удовлетворения порядка двух месяцев, в случае, если следствие не сочтёт обоснованным наше ходатайство, то, соотсетственно, в течение пары месяцев мы уже увидим окончательное обвинительное заключение», — указал он.

По словам адвоката, Соколов продолжает научную работу, хотя она весьма затруднена в связи с отсутствием источников и средств, «пишет от руки, что-то пытается». При этом «на свободе» есть несколько энтузиастов, которые помогают ему вести эту работу, добавил Почуев.

63-летний доцент Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года мужчина четыре раза выстрелил в неё из обреза, через сутки после убийства он расчленил тело жертвы на части и попытался выбросить в Мойку. Однако в результате он упал в реку, откуда был выловлен и задержан с поличным.