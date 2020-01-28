Малоярославец, Калужская область, 28 января, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Три часа понадобилось полицейским, чтобы установить водителя, подозреваемого в совершении наезда на 12-летнюю девочку. Им оказался местный житель 1986 года рождения, который был доставлен в отдел МВД России по Малоярославецкому району. Об этом 28 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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В настоящее время по данному факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение и дана юридическая оценка действиям водителя. Одновременно устанавливается тяжесть вреда здоровью, причиненного потерпевшей.

Напомним, 26 января в 17:20 в городе Малоярославец на пересечении улиц Калужская — Чернышевского — Зеленая водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2007 года рождения, Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После наезда на ребенка водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая 12-летняя девочка с травмами была сначала доставлена в центральную районную больницу, а затем перевезена в отделение реанимации Калужской областной больницы. Её состояние врачами оценивается как тяжёлое.