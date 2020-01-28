Ярославль, 28 января, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Компанию депутата муниципалитета Ярославля Олега Ненилина АО «ЦОКР» обвинили в уголовных преступлениях, обмане жителей и компрометирующих действиях. Заявления прозвучали в ходе заседания комитета областной думы по жилищно-коммунальному комплексу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Олег Ненилин (в центре) на заседании комитета

Сам комитет был посвящен поправкам в региональный закон о капремонте, которые в том числе усложняют переход домов на специальные счета (срок увеличивается с 3 месяцев до года). В региональном фонде недовольны, что 52% средств капремонта находятся на спецсчетах, где жители сами распоряжаются деньгами. Компания «Центр организации капитального ремонта», директором которой является депутат и бывший директор регфонда Олег Ненилин, занимается как раз организацией работ по спецсчетам. Накануне комиссия муницпалитета по законности, которую возглавляет Ненилин, выступила против законопроекта.

Словно бы в ответ на заседании комитета облдумы 28 января депутатам показали ролик, направленный против спецсчетов в целом и компании «ЦОКР» в частности. Например, фирму обвинили в том, что она агитирует жителей переходить на специальные счета.

«В июне 2019 года в региональный фонд обратилась председатель совета дома по проспекту Дзержинского в городе Ярославле с жалобой на то, что граждане, не являющиеся ни жителями дома, ни сотрудниками управляющей организации ходят по квартирам, собирают подписи и агитируют жителей изменить способ формирования капитального ремонта с общего котла на специальный счет и провести капитальный ремонт силами АО «ЦОКР»… При этом жителей намеренно вводили в заблуждение об отсутствии их дома в краткосрочном плане на 2020−2021 годы, о том, что региональный фонд обманывает жителей и спасти их дом может только АО «ЦОКР», — сказано в ролике, который был показан депутатам Ярославской областной думы.

В ролике была приведена информация, что в фонд в 2019 году поступило порядка 700 обращений о некачественных работах по специальным счетам или о нарушениях при проведении собраний по переходу домов на спецсчета. Фонд отказался оплачивать 40% работ по спецсчетам и вернул жителям домов документы. Регоператор обвиняет подрядчиков в завышении смет, некачественных работах, попытках дважды получить деньги за одни и те же работы. Более того, по данным авторов ролика, по действиям «ЦОКРа» уже возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время следственными органами по факту проведения ремонта АО «ЦОКР» в домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах, возбуждено уголовное дело. Рассматривается вопрос о правомерности получения АО «ЦОКР» денежных средств собственников домов по адресам: город Ярославль, Тутаевское шоссе, дом 89, проспект Дзержинского, дом 61, Архангельский проезд, дом 4, ул. Панина, дом 23, проспект Дзержинского, 61 б, Ленинградский проспект, д. 53. Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что организациями, которые пытаются освоить денежные средства, находящиеся на специальных счетах, проводятся активная дезинформационная работа, компрометирующая работу регионального фонда и исполнительной власти региона в целом, которой фонд в одиночку противостоять не может», — говорится в ролике.

Сам Олег Ненилин также присутствовал на заседании. Он представлял позицию городских депутатов. Дать какие-либо пояснения по изложенной информации ему не предложили. Депутат успел лишь заявить о том, что верить этому нельзя.

«Я хотел бы обратить внимание, что те факты, которые в сюжете изложены, они находятся сейчас на рассмотрении в судах и утвердительно об этом можно будет говорить, когда эти факты будут установлены», — сказал Олег Ненилин.

В итоге депутаты облдумы приняли сторону фонда капремонта и отклонили предложение не увеличивать срок перехода на спецсчет. Стоит отметить, что таких жарких дискуссий областная дума не видела давно. Впервые против противника законопроекта был применен компромат, который демонстрировался публично (трансляция облдумы доступна всем). При этом Олег Ненилин является членом фракции «Единая Россия».

Одновременно комитет по жилищно-коммунальному хозяйству все же скорректировал ряд новаций закона о капремонте. Например, решено оставить прежним срок начала сбора денег в новых домах (предлагалось уменьшить этот срок с 4,5 года до 3 лет).