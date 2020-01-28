В Ярославле для принятия закона задействовали компромат
Ярославль, 28 января, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Компанию депутата муниципалитета Ярославля Олега Ненилина АО «ЦОКР» обвинили в уголовных преступлениях, обмане жителей и компрометирующих действиях. Заявления прозвучали в ходе заседания комитета областной думы по жилищно-коммунальному комплексу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сам комитет был посвящен поправкам в региональный закон о капремонте, которые в том числе усложняют переход домов на специальные счета (срок увеличивается с 3 месяцев до года). В региональном фонде недовольны, что 52% средств капремонта находятся на спецсчетах, где жители сами распоряжаются деньгами. Компания «Центр организации капитального ремонта», директором которой является депутат и бывший директор регфонда Олег Ненилин, занимается как раз организацией работ по спецсчетам. Накануне комиссия муницпалитета по законности, которую возглавляет Ненилин, выступила против законопроекта.
Словно бы в ответ на заседании комитета облдумы 28 января депутатам показали ролик, направленный против спецсчетов в целом и компании «ЦОКР» в частности. Например, фирму обвинили в том, что она агитирует жителей переходить на специальные счета.
В ролике была приведена информация, что в фонд в 2019 году поступило порядка 700 обращений о некачественных работах по специальным счетам или о нарушениях при проведении собраний по переходу домов на спецсчета. Фонд отказался оплачивать 40% работ по спецсчетам и вернул жителям домов документы. Регоператор обвиняет подрядчиков в завышении смет, некачественных работах, попытках дважды получить деньги за одни и те же работы. Более того, по данным авторов ролика, по действиям «ЦОКРа» уже возбуждено уголовное дело.
Сам Олег Ненилин также присутствовал на заседании. Он представлял позицию городских депутатов. Дать какие-либо пояснения по изложенной информации ему не предложили. Депутат успел лишь заявить о том, что верить этому нельзя.
В итоге депутаты облдумы приняли сторону фонда капремонта и отклонили предложение не увеличивать срок перехода на спецсчет. Стоит отметить, что таких жарких дискуссий областная дума не видела давно. Впервые против противника законопроекта был применен компромат, который демонстрировался публично (трансляция облдумы доступна всем). При этом Олег Ненилин является членом фракции «Единая Россия».
Одновременно комитет по жилищно-коммунальному хозяйству все же скорректировал ряд новаций закона о капремонте. Например, решено оставить прежним срок начала сбора денег в новых домах (предлагалось уменьшить этот срок с 4,5 года до 3 лет).