В городе Зернограде Ростовской области 28 января вместе с супругой убит депутат законодательного собрания региона Андрей Алабушев («Единая Россия»). По предварительным данным следствия, они скончались от рубленых ран в области головы. Всё, что известно об этом, — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство. Иван Шилов ИА REGNUM

17:31 28.01.2020 При каких обстоятельствах супруги получили огнестрельные ранения, не уточняется. Подробности: В Ростовской области застрелен депутат с супругой

17:32 28.01.2020 Пока официального подтверждения эта информация не получила.

17:34 28.01.2020 Депутатом Законодательного собрания Ростовской области VI созыва Андрей Алабушев («Единая Россия») был избран по одномандатному избирательному округу №17 в сентябре 2018 года. В списке закреплённых за ним территорий значатся Егорлыкский, Зерноградский и Целинский районы. Об этом: За убитым депутатом было закреплено три района Ростовской области

17:39 28.01.2020 Депутат законодательного собрания Ростовской области VI созыва Андрей Алабушев. zsro.ru

17:41 28.01.2020 Тела депутата и его жены были обнаружены в их квартире в городе Зерноград, сообщает «Россия 24».

17:42 28.01.2020 Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев («Единая Россия») и его супруга были убиты в собственной квартире в Зернограде. По некоторым данным, оба погибли от рубленных ран. Эту информацию распространил Telegram-канал «Ростов №1». Об этом: Стали известны подробности убийства ростовского депутата и его супруги

17:54 28.01.2020 Тела убитых депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги обнаружил в квартире водитель. По некоторым данным, у водителя имелся ключ от двери. Об этом: Тела ростовского депутата и супруги нашёл водитель

18:00 28.01.2020 В Ростовской области подтвердили гибель депутата донского парламента Андрея Алабушева и его супруги Ольги. «Трагически погибли Андрей Алабушев, депутат Законодательного собрания VI созыва, член фракции «Единая Россия», директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской» и его супруга Ольга Алабушева. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области выражают глубокие соболезнования родным и близким покойных», — говорится на официальной сайте донского парламента. Читайте подробнее: В ЗС Ростовской области подтвердили гибель депутата и его супруги

18:15 28.01.2020 Убитый в Ростовской области депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев более 20 лет возглавлял аграрный научный центр «Донской». Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук родился в городе Калач Воронежской области. Высшее образование Алабушев получил на Дону. Читайте подробнее: Убитый депутат возглавлял аграрный научный центр «Донской»

18:19 28.01.2020 В законодательном собрании Ростовской области Андрей Алабушев входил в комитет по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.

18:21 28.01.2020 Также Алабушев в законодательном собрании Ростовской области работал в составе комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике.

18:25 28.01.2020 По месту жительства депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги работают следователи. Основная версия произошедшего — ограбление. Читайте также: Ростовского депутата с супругой убили грабители — версия

18:39 28.01.2020 Водитель депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева («Единая Россия») дал первые показания. Мужчина одним из первых оказался в доме народного избранника и обнаружил тела убитого депутата и его супруги. «Ворота были закрыты, мы перелезли через забор. Входную дверь пришлось вскрывать — всё было закрыто. И внутри мы уже увидели их лежащими в крови», — цитирует водителя Mash. Мужчина уточнил, что «угроз депутату не поступало, да и проблем никаких на работе тоже не было». Подробности в материале: Водитель убитого в Ростовской области депутата дал показания

18:39 28.01.2020 Следственный комитет РФ. sledcom.ru

18:55 28.01.2020 Доход убитого в Ростовской области депутата законодательного собрания Андрея Алабушева в 2018 году составил 4,1 млн рублей. Согласно декларации, народный избранник владел ¼ земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки (почти 1,2 тыс. кв. метров), ¼ квартиры (почти 113 кв. метров), ¼ гаража (82,4 кв. метра), ¼ сарая (около 60 кв. метров) и ¼ навеса (43 кв. метра). Читайте подробнее: Известны доходы убитого в Ростовской области депутата

19:00 28.01.2020 По факту гибели Андрея Алабушева и его супруги возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба Следственного управления по Ростовской области. Об этом: СК возбудил дело по факту убийства депутата в Ростовской области

19:03 28.01.2020 В Ростовской области следователи восстанавливают картину произошедшей в Зернограде трагедии. По факту убийства депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева («Единая Россия») и его супруги возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Читайте подробнее: По факту убийства ростовского депутата возбуждено уголовное дело — СКР

19:14 28.01.2020 Доход супруги убитого в Ростовской области депутата законодательного собрания Андрея Алабушева («Единая Россия») в 2018 году составил 1 млн 755 тыс. рублей. Согласно декларации, жене принадлежали по ¼ земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки (общей площадью почти 1,2 тыс. кв. метров), квартиры (почти 113 кв. метров), гаража (82,4 кв. метра), сарая (около 60 кв. метров) и навеса (43 кв. метра). Подробности в материале: Супруга убитого в Ростовской области депутата заработала 1,8 млн рублей

19:25 28.01.2020 В семье убитого в Ростовской области депутата законодательного собрания региона Андрея Алабушева («Единая Россия») автомобиля не было. Это следует из опубликованной за 2018 год декларации. Транспортного средства, следует из документа, не было ни у профессора, ни у его супруги. При этом годовой доход семьи за указанный период превысил 5,8 млн рублей. Читайте также: В семье убитого в Ростовской области депутата автомобиля не было

19:45 28.01.2020 Убийство депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева («Единая Россия») и его супруги не носит заказной характер. Такое мнение выразил политтехнолог, генеральный директор Фонда «Прикладная политология» (Ростов-на-Дону) Сергей Смирнов. Подробности в материале: Думаю, что просто разбой — ростовский политтехнолог об убийстве депутата

19:57 28.01.2020 Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам убитых депутата Андрея Алабушева («Единая Россия») и его супруги Ольги. «Больно от ужасной вести. Убиты депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга Алабушева. Андрей Васильевич — умный, активный, принципиальный депутат, видный и заслуженный учёный. Скорбим. Соболезную всем родным, близким и коллегам Андрея Васильевича и Ольги Ивановны», — написал на своей странице в Facebook спикер донского парламента. Об этом: «Больно от ужасной вести» — спикер донского парламента об убийстве депутата

20:14 28.01.2020 Ростовские эксперты считают, что убийство депутата законодательного собрания региона Андрея Алабушева («Единая Россия») и его супруги не носит заказного характера.

20:25 28.01.2020 Убитый в Зернограде депутат законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев («Единая Россия») был автором 228 научных трудов. Это следует из информации, размещённой на сайте донского парламента. Читайте также: Убитый в Ростовской области депутат был автором 228 научных трудов

20:31 28.01.2020 Сотрудники следственного комитета Ростовской области на месте убийства депутата Андрея Алабушева и его жены. Фото: СУ СКР по Ростовской области

20:51 28.01.2020 Предметом научных исследований донского депутата Андрея Алабушева, убитого вместе с супругой сегодня, 28 января, являлись проблемы производства зерна в России, эффективность возделывания сельскохозяйственных культур.

21:06 28.01.2020 Ростовские следователи изучают камеры видеонаблюдения в доме убитого депутата законодательного собрания региона Андрея Алабушева и его супруги. Об этом сообщил источник портала DonDay.ru. Об этом: Ростовские следователи изучают видеокамеры в доме убитого депутата

21:27 28.01.2020 Сотрудники Следственного комитета на месте убийства депутата Андрея Алабушева и его жены. Фото: СУ СКР России по Ростовской области

21:28 28.01.2020 Депутат законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга перед убийством подверглись пыткам. Об этом сообщает источник портала DonDay.ru в силовых структурах. Об этом: Ростовского депутата и его жену пытали — СМИ

21:48 28.01.2020 Убитый в Ростовской области депутат донского парламента был автором 228 научных трудов, в том числе семи монографий, 20 книг, 22 методических рекомендаций.

22:06 28.01.2020 В настоящее время в Зернограде на месте происшествия продолжают работать криминалисты.

22:26 28.01.2020 Прилегающую к дому территорию, где 28 января неизвестными был убит депутат с супругой, оцепили силовики.

22:44 28.01.2020 Депутата законодательного собрания Ростовской области и его супругу перед убийством могли пытать.

23:04 28.01.2020 В Ростовской области по факту гибели супругов Алабушевых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

23:25 28.01.2020 По предварительным данным, смерть супругов Алабушевых наступила после множественных травм, нанесённых предметом, похожим на топор.

23:45 28.01.2020 Ростовские следователи надеются, что камеры видеонаблюдения, установленные в доме семьи Алабушевых, помогут пролить свет на произошедшее.

00:52 29.01.2020 Депутат заксобрания Ростовской области VI созыва Андрей Алабушев. zsro.ru Депутат заксобрания Ростовской области VI созыва Андрей Алабушев.

00:56 29.01.2020 Супруга убитого депутата донского парламента Андрея Алабушева преподавала в Азово-Черноморской инженерной академии.

07:51 29.01.2020 Андрей Алабушев и его супруга Ольга Алабушева. Пресс-служба администрации Зерноградского района Ростовской области.

09:08 29.01.2020 Убитые супруги Алабушевы могли сами открыть двери преступникам.

09:26 29.01.2020 Собрание депутатов Зерноградского района и администрация Зерноградского района скорбят по трагически ушедшим из жизни супругам Андрею и ОльгеАлабушевым. Читайте подробнее: В Ростовской области скорбят по убитым супругам Алабушевым

09:45 29.01.2020 Следователи обнаружили тело подозреваемого в совершении убийства ростовского депутата Андрея Алабушева и его жены под Ростовом-на-Дону. Подозреваемый свёл счеты с жизнью, сообщили в СК. Следственный комитет считает мотивом убийства депутата личную неприязнь. Цитата RT.

09:46 29.01.2020 Депутат Законодательного собрания Ростовской области VI созыва Андрей Алабушев. zsro.ru.

10:11 29.01.2020 В Зернограде Ростовской области обнаружено тело подозреваемого в убийстве супругов Андрея и Ольги Алабушевых. Об этом: Обнаружено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

10:28 29.01.2020 Помощь в расследовании убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги ростовским следователям окажут сотрудники центрального аппарата СКР и Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу. Подробности в материале: Сотрудники центрального аппарата СКР вылетели в Ростовскую область

10:56 29.01.2020 Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал указание «тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие преступлению, и мотивы, побудившие мужчину совершить убийство» депутата донского парламента Андрея Алабушева и его жены. Подробности в материале: Глава СКР призвал к тщательному расследованию убийства ростовского депутата

11:22 29.01.2020 Расследование уголовного дела по факту убийства донского депутата и его супруги поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

11:26 29.01.2020 Предполагаемым убийцей ростовского депутата оказался сын его бывшего подчинённого. По предварительным данным, Алабушев уволил подчинённого из-за подозрений в махинациях с продажей зерна. Сын же затаил обиду за отца и решил мстить. Цитата из канала breakingmash.

11:28 29.01.2020 Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото sledcom.ru.

11:49 29.01.2020 По версии следствия, мотивом преступления явились личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим депутата донского парламента.

12:19 29.01.2020 Следователи восстанавливают картину произошедшего в Зернограде убийства ростовского депутата и его супруги.

12:42 29.01.2020 Ростовского депутата могли убить из мести. Вероятным преступником является сын бывшего подчинённого народного избранника. 38-летний мужчина, как полагают следователи, после совершения двойного убийства покончил с собой.

13:22 29.01.2020 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие убийству, и мотивы, побудившие мужчину пойти на преступление.

13:25 29.01.2020 Андрей Алабушев возглавлял аграрный научный центр «Донской» в Зернограде. Он вывел пять новых сортов озимой пшеницы, был автором более 200 научных работ, академиком РАН. Цитата RT.

13:27 29.01.2020 В убийстве депутата-академика помогут разобраться криминалисты из Москвы. Для оказания практической помощи при расследовании убийства в г. Зернограде академика РАН и депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева, а также его супруги Ольги к месту совершения преступления направлены опытные криминалисты СКР. Цитата из видео СКР.

13:55 29.01.2020 sledcom.ru">У дома депутата-академика работают следователи. sledcom.ru

14:19 29.01.2020 По одной из первых версий, супруги Алабушевы стали жертвами грабителей. Однако это предположение подтверждения у следователей не нашло.

14:27 29.01.2020 Следственный комитет России опубликовал на своей странице в YouTube видео с места убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги. Читайте подробнее: СКР опубликовал видео с места убийства ростовского депутата

14:55 29.01.2020 Убийство депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги не было заказным.

15:14 29.01.2020 Убитый депутат донского парламента Андрей Алабушев был награждён серебряной и золотой медалью Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие в АПК России».

15:41 29.01.2020 Предполагаемый убийца депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги несколько дней не выходил на связь с матерью. Об этом женщина сообщила в интервью RT. Подробности в материале: Предполагаемый убийца депутата-академика несколько дней не выходил на связь

17:01 29.01.2020 Ростовские следователи продолжают изучать вещественные доказательства, найденные в доме убитого депутата донского парламента и его супруги.

17:03 29.01.2020 Квартира убитого депутата Андрея Алабушева. Из видео СК РФ.

17:05 29.01.2020 Прощание с депутатом Андреем Алабушевым состоится 30 января с 10:00 до 13:00 в фойе научного центра в Зернограде, сообщает агентство РИА Новости.

19:05 29.01.2020 В Зернограде Ростовской области состоится церемония прощания с депутатом законодательного собрания региона Андреем Алабушевым. Профессор, академик РАН более 20 лет возглавлял аграрный научный центр «Донской». В его стенах решено провести траурную церемонию. Подробности в материале: Названа дата церемонии прощания на Дону с убитым депутатом-академиком

19:31 29.01.2020 Информация о времени и месте прощания с Андреем Алабушевым. Скриншот сайта vniizk.ru

22:57 29.01.2020 Две дочери, внук и внучка убитых в Зернограде супругов Андрея и Ольги Алабушевых живут в Москве, пишет портал 161.ru.

09:00 30.01.2020 Случившееся в Зернограде убийство супругов Андрея и Ольги Алабушевых стало потрясением. Местные жители узнали о трагедии из СМИ.

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Читайте подробнее: «Безысходная реальность» — депутат Госдумы об убийстве Алабушевых