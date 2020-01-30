Депутат с супругой убиты в Ростовской области — все новости
При каких обстоятельствах супруги получили огнестрельные ранения, не уточняется.
Подробности: В Ростовской области застрелен депутат с супругой
Пока официального подтверждения эта информация не получила.
Депутатом Законодательного собрания Ростовской области VI созыва Андрей Алабушев («Единая Россия») был избран по одномандатному избирательному округу №17 в сентябре 2018 года. В списке закреплённых за ним территорий значатся Егорлыкский, Зерноградский и Целинский районы.
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Тела депутата и его жены были обнаружены в их квартире в городе Зерноград, сообщает «Россия 24».
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев («Единая Россия») и его супруга были убиты в собственной квартире в Зернограде. По некоторым данным, оба погибли от рубленных ран. Эту информацию распространил Telegram-канал «Ростов №1».
Об этом: Стали известны подробности убийства ростовского депутата и его супруги
Тела убитых депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги обнаружил в квартире водитель. По некоторым данным, у водителя имелся ключ от двери.
В Ростовской области подтвердили гибель депутата донского парламента Андрея Алабушева и его супруги Ольги.
«Трагически погибли Андрей Алабушев, депутат Законодательного собрания VI созыва, член фракции «Единая Россия», директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской» и его супруга Ольга Алабушева. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области выражают глубокие соболезнования родным и близким покойных», — говорится на официальной сайте донского парламента.
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Убитый в Ростовской области депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев более 20 лет возглавлял аграрный научный центр «Донской».
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук родился в городе Калач Воронежской области. Высшее образование Алабушев получил на Дону.
Читайте подробнее: Убитый депутат возглавлял аграрный научный центр «Донской»
В законодательном собрании Ростовской области Андрей Алабушев входил в комитет по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.
Также Алабушев в законодательном собрании Ростовской области работал в составе комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике.
По месту жительства депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги работают следователи. Основная версия произошедшего — ограбление.
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Водитель депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева («Единая Россия») дал первые показания. Мужчина одним из первых оказался в доме народного избранника и обнаружил тела убитого депутата и его супруги.
«Ворота были закрыты, мы перелезли через забор. Входную дверь пришлось вскрывать — всё было закрыто. И внутри мы уже увидели их лежащими в крови», — цитирует водителя Mash.
Мужчина уточнил, что «угроз депутату не поступало, да и проблем никаких на работе тоже не было».
Подробности в материале: Водитель убитого в Ростовской области депутата дал показания
Доход убитого в Ростовской области депутата законодательного собрания Андрея Алабушева в 2018 году составил 4,1 млн рублей. Согласно декларации, народный избранник владел ¼ земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки (почти 1,2 тыс. кв. метров), ¼ квартиры (почти 113 кв. метров), ¼ гаража (82,4 кв. метра), ¼ сарая (около 60 кв. метров) и ¼ навеса (43 кв. метра).
Читайте подробнее: Известны доходы убитого в Ростовской области депутата
По факту гибели Андрея Алабушева и его супруги возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба Следственного управления по Ростовской области.
Об этом: СК возбудил дело по факту убийства депутата в Ростовской области
В Ростовской области следователи восстанавливают картину произошедшей в Зернограде трагедии. По факту убийства депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева («Единая Россия») и его супруги возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».
Читайте подробнее: По факту убийства ростовского депутата возбуждено уголовное дело — СКР
Доход супруги убитого в Ростовской области депутата законодательного собрания Андрея Алабушева («Единая Россия») в 2018 году составил 1 млн 755 тыс. рублей. Согласно декларации, жене принадлежали по ¼ земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки (общей площадью почти 1,2 тыс. кв. метров), квартиры (почти 113 кв. метров), гаража (82,4 кв. метра), сарая (около 60 кв. метров) и навеса (43 кв. метра).
Подробности в материале: Супруга убитого в Ростовской области депутата заработала 1,8 млн рублей
В семье убитого в Ростовской области депутата законодательного собрания региона Андрея Алабушева («Единая Россия») автомобиля не было. Это следует из опубликованной за 2018 год декларации. Транспортного средства, следует из документа, не было ни у профессора, ни у его супруги. При этом годовой доход семьи за указанный период превысил 5,8 млн рублей.
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Убийство депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева («Единая Россия») и его супруги не носит заказной характер. Такое мнение выразил политтехнолог, генеральный директор Фонда «Прикладная политология» (Ростов-на-Дону) Сергей Смирнов.
Подробности в материале: Думаю, что просто разбой — ростовский политтехнолог об убийстве депутата
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам убитых депутата Андрея Алабушева («Единая Россия») и его супруги Ольги.
«Больно от ужасной вести. Убиты депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга Алабушева. Андрей Васильевич — умный, активный, принципиальный депутат, видный и заслуженный учёный. Скорбим. Соболезную всем родным, близким и коллегам Андрея Васильевича и Ольги Ивановны», — написал на своей странице в Facebook спикер донского парламента.
Об этом: «Больно от ужасной вести» — спикер донского парламента об убийстве депутата
Ростовские эксперты считают, что убийство депутата законодательного собрания региона Андрея Алабушева («Единая Россия») и его супруги не носит заказного характера.
Убитый в Зернограде депутат законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев («Единая Россия») был автором 228 научных трудов. Это следует из информации, размещённой на сайте донского парламента.
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Предметом научных исследований донского депутата Андрея Алабушева, убитого вместе с супругой сегодня, 28 января, являлись проблемы производства зерна в России, эффективность возделывания сельскохозяйственных культур.
Ростовские следователи изучают камеры видеонаблюдения в доме убитого депутата законодательного собрания региона Андрея Алабушева и его супруги. Об этом сообщил источник портала DonDay.ru.
Об этом: Ростовские следователи изучают видеокамеры в доме убитого депутата
Депутат законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга перед убийством подверглись пыткам. Об этом сообщает источник портала DonDay.ru в силовых структурах.
Убитый в Ростовской области депутат донского парламента был автором 228 научных трудов, в том числе семи монографий, 20 книг, 22 методических рекомендаций.
В настоящее время в Зернограде на месте происшествия продолжают работать криминалисты.
Прилегающую к дому территорию, где 28 января неизвестными был убит депутат с супругой, оцепили силовики.
Депутата законодательного собрания Ростовской области и его супругу перед убийством могли пытать.
В Ростовской области по факту гибели супругов Алабушевых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По предварительным данным, смерть супругов Алабушевых наступила после множественных травм, нанесённых предметом, похожим на топор.
Ростовские следователи надеются, что камеры видеонаблюдения, установленные в доме семьи Алабушевых, помогут пролить свет на произошедшее.
Супруга убитого депутата донского парламента Андрея Алабушева преподавала в Азово-Черноморской инженерной академии.
Андрей Алабушев и его супруга Ольга Алабушева. Пресс-служба администрации Зерноградского района Ростовской области.
Убитые супруги Алабушевы могли сами открыть двери преступникам.
Собрание депутатов Зерноградского района и администрация Зерноградского района скорбят по трагически ушедшим из жизни супругам Андрею и ОльгеАлабушевым.
Читайте подробнее: В Ростовской области скорбят по убитым супругам Алабушевым
Следователи обнаружили тело подозреваемого в совершении убийства ростовского депутата Андрея Алабушева и его жены под Ростовом-на-Дону. Подозреваемый свёл счеты с жизнью, сообщили в СК. Следственный комитет считает мотивом убийства депутата личную неприязнь.
Цитата RT.
Депутат Законодательного собрания Ростовской области VI созыва Андрей Алабушев. zsro.ru.
В Зернограде Ростовской области обнаружено тело подозреваемого в убийстве супругов Андрея и Ольги Алабушевых.
Об этом: Обнаружено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Помощь в расследовании убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги ростовским следователям окажут сотрудники центрального аппарата СКР и Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Подробности в материале: Сотрудники центрального аппарата СКР вылетели в Ростовскую область
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал указание «тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие преступлению, и мотивы, побудившие мужчину совершить убийство» депутата донского парламента Андрея Алабушева и его жены.
Подробности в материале: Глава СКР призвал к тщательному расследованию убийства ростовского депутата
Расследование уголовного дела по факту убийства донского депутата и его супруги поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.
Предполагаемым убийцей ростовского депутата оказался сын его бывшего подчинённого. По предварительным данным, Алабушев уволил подчинённого из-за подозрений в махинациях с продажей зерна. Сын же затаил обиду за отца и решил мстить.
Цитата из канала breakingmash.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото sledcom.ru.
По версии следствия, мотивом преступления явились личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим депутата донского парламента.
Следователи восстанавливают картину произошедшего в Зернограде убийства ростовского депутата и его супруги.
Ростовского депутата могли убить из мести. Вероятным преступником является сын бывшего подчинённого народного избранника. 38-летний мужчина, как полагают следователи, после совершения двойного убийства покончил с собой.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие убийству, и мотивы, побудившие мужчину пойти на преступление.
Андрей Алабушев возглавлял аграрный научный центр «Донской» в Зернограде. Он вывел пять новых сортов озимой пшеницы, был автором более 200 научных работ, академиком РАН.
Цитата RT.
В убийстве депутата-академика помогут разобраться криминалисты из Москвы. Для оказания практической помощи при расследовании убийства в г. Зернограде академика РАН и депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева, а также его супруги Ольги к месту совершения преступления направлены опытные криминалисты СКР.
Цитата из видео СКР.
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По одной из первых версий, супруги Алабушевы стали жертвами грабителей. Однако это предположение подтверждения у следователей не нашло.
Следственный комитет России опубликовал на своей странице в YouTube видео с места убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги.
Читайте подробнее: СКР опубликовал видео с места убийства ростовского депутата
Убийство депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги не было заказным.
Убитый депутат донского парламента Андрей Алабушев был награждён серебряной и золотой медалью Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие в АПК России».
Предполагаемый убийца депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги несколько дней не выходил на связь с матерью. Об этом женщина сообщила в интервью RT.
Подробности в материале: Предполагаемый убийца депутата-академика несколько дней не выходил на связь
Ростовские следователи продолжают изучать вещественные доказательства, найденные в доме убитого депутата донского парламента и его супруги.
Квартира убитого депутата Андрея Алабушева. Из видео СК РФ.
Прощание с депутатом Андреем Алабушевым состоится 30 января с 10:00 до 13:00 в фойе научного центра в Зернограде, сообщает агентство РИА Новости.
В Зернограде Ростовской области состоится церемония прощания с депутатом законодательного собрания региона Андреем Алабушевым. Профессор, академик РАН более 20 лет возглавлял аграрный научный центр «Донской». В его стенах решено провести траурную церемонию.
Подробности в материале: Названа дата церемонии прощания на Дону с убитым депутатом-академиком
Информация о времени и месте прощания с Андреем Алабушевым. Скриншот сайта vniizk.ru
Две дочери, внук и внучка убитых в Зернограде супругов Андрея и Ольги Алабушевых живут в Москве, пишет портал 161.ru.
Случившееся в Зернограде убийство супругов Андрея и Ольги Алабушевых стало потрясением. Местные жители узнали о трагедии из СМИ.
Читайте подробнее: «Безысходная реальность» — депутат Госдумы об убийстве Алабушевых
Похоронят супругов Андрея и Ольгу Алабушевых в Москве. Об этом сообщает администрация Зерноградского района.
Андрей Алабушев, возглавивший в 1999 году аграрный научный центр «Донской» (ранее государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И.Г. Калиниченко»), «превратил научный филиал в настоящий институт». Об этом порталу 161.ru сообщил депутат Законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко.
Благодаря Андрею Алабушеву«донскими семенами пользуется не только Ростовская область, но и соседи, например, страны Средней Азии и Закавказья», отметил депутат Законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко (цитата 161.ru).
В стенах ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» в Зернограде проходит церемония прощания с депутатом Законодательного собрания Ростовской области, директором научного центра Андреем Алабушевым и его супругой Ольгой.
Цитата 161.ru
«Мне доводилось с ним общаться и в полях, и в жизни. Бывало, спорили о науке. Ради товарища шёл до конца. Был добрым. Не терпел тех, кто пытался что-то сделать исподтишка. Если считал дело правым, доводил его до конца», — отметил депутат донского парламента Вячеслав Василенко, вспоминая коллегу — убитого профессора, академика РАН Андрея Алабушева (цитата 161.ru).
В Зернограде простились с убитыми депутатом донского парламента Андреем Алабушевым и его супругой Ольгой. Траурная церемония прошла в стенах аграрного научного центра «Донской», которым профессор, академик РАН руководил более 20 лет.
Депутата Законодательного собрания Ростовской области, руководителя аграрного научного центра «Донской», профессора, академика РАН Андрея Алабушева и его супругу Ольгу похоронят в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Зерноградского района. Вероятно, это связано с тем, что обе дочери супругов и внуки в настоящее время живут в российской столице. О дате похорон информации пока нет.
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Довыборы в Законодательное собрание Ростовской области после убийства депутата Андрея Алабушева («Единая Россия») пройдут в единый день голосования в сентябре 2020 года.
Мандат убитого в Зернограде депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева («Единая Россия») останется свободным до сентября 2020 года. Довыборы состоятся в единый день голосования.
Профессор, академик РАН, руководитель аграрного научного центра «Донской» Андрей Алабушев был избран депутатом донского парламента VI созыва от партии «Единая Россия» в сентябре 2018 года.
Андрею и Ольге Алабушевым в 2020 года исполнилось бы 65 лет.
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