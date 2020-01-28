Тверь, 28 января, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Более 5,1 тыс. человек из аварийного жилья площадью почти 90 тыс. кв. метров расселят в Тверской области до 2026 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя 28 января на заседании правительства региона. Первым вопросом повестки дня стала реализация адресной региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019—2025 годах.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин особое внимание уделил решению жилищного вопроса. Реализация программы по переселению из аварийного жилья является важной частью общей работы по исполнению поручений главы нашего государства. К 1 сентября 2025 года в Тверской области должно быть расселено порядка 90 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья. Программа касается более 5100 человек», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор также подчеркнул, что реализация программы даст толчок развития для региональной строительной отрасли и индустрии стройматериалов, формирования современной городской среды. При этом, отметил Руденя, новые дома, в которые въедут переселенцы, должны полностью соответствовать требованиям по комфорту, энергоэффективности, использованию современных конструктивных материалов, благоустройству придомовых территорий.

До 2025 года в Тверской области по программе будут расселяться люди, которые проживают в помещениях, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017-го. В рамках первого этапа (2019−2020 годы) в новые квартиры переедут 450 человек — жильё предоставят жителям Твери, Ржева, Торжка, а также Зубцовского, Конаковского, Торопецкого и Бельского районов. Новый 2020 год в новых квартирах встретили более 180 человек. На втором этапе, рассчитанном на 2020−2021 годы, новое жильё предоставят 530 переселенцам. В рамках третьего этапа (2021−2022)новосёлами станут 440 человек (в программу вошли Ржев, Конаковский, Спировский районы, Нелидовский и Вышневолоцкий городские округа).

В четвёртом, пятом и шестом этапах расселения примут участие более 20 муниципальных образований, в новые квартиры переедет свыше 3670 жителей региона.

В общей сложности на реализацию программы переселения в Тверской области в 2019—2025 годах планируется направить около 4 млрд рублей — 3,4 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, около 500 млн из регионального.

Как напомнили в пресс-службе облправительства, в 2013—2018 годах в регионе из ветхого жилья в новые квартиры переехали 8,2 тыс. человек. Были полностью расселены дома, признанные ветхими до 2012 года.