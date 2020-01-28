5,1 тыс. жителей Тверской области переедут из ветхого жилья — Руденя
Тверь, 28 января, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Более 5,1 тыс. человек из аварийного жилья площадью почти 90 тыс. кв. метров расселят в Тверской области до 2026 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя 28 января на заседании правительства региона. Первым вопросом повестки дня стала реализация адресной региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019—2025 годах.
Губернатор также подчеркнул, что реализация программы даст толчок развития для региональной строительной отрасли и индустрии стройматериалов, формирования современной городской среды. При этом, отметил Руденя, новые дома, в которые въедут переселенцы, должны полностью соответствовать требованиям по комфорту, энергоэффективности, использованию современных конструктивных материалов, благоустройству придомовых территорий.
До 2025 года в Тверской области по программе будут расселяться люди, которые проживают в помещениях, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017-го. В рамках первого этапа (2019−2020 годы) в новые квартиры переедут 450 человек — жильё предоставят жителям Твери, Ржева, Торжка, а также Зубцовского, Конаковского, Торопецкого и Бельского районов. Новый 2020 год в новых квартирах встретили более 180 человек. На втором этапе, рассчитанном на 2020−2021 годы, новое жильё предоставят 530 переселенцам. В рамках третьего этапа (2021−2022)новосёлами станут 440 человек (в программу вошли Ржев, Конаковский, Спировский районы, Нелидовский и Вышневолоцкий городские округа).
В четвёртом, пятом и шестом этапах расселения примут участие более 20 муниципальных образований, в новые квартиры переедет свыше 3670 жителей региона.
В общей сложности на реализацию программы переселения в Тверской области в 2019—2025 годах планируется направить около 4 млрд рублей — 3,4 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, около 500 млн из регионального.
Как напомнили в пресс-службе облправительства, в 2013—2018 годах в регионе из ветхого жилья в новые квартиры переехали 8,2 тыс. человек. Были полностью расселены дома, признанные ветхими до 2012 года.