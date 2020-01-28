Санкт-Петербург, 28 января, 2020, 17:23 — ИА Регнум. В Михайловском замке Петербурга продолжает свою работу открытая в декабре 2019 года выставка «К берегам Антарктиды и Арктики. К 200-летию открытия Антрактиды». Она посвящена отмечаемому 28 января 2020 года 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Rusmuseum.ru Павел Михайлов. Вид ледяных островов. 1820 г. (цитата сайта Русского музея)

На выставке представлено около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства из коллекции Государственного Русского музея.

В составе экспозиции есть уникальные экспонаты, прямо связанные с историей открытия шестого континента — это рисунки и акварели, выполненные художником Павлом Михайловым — участником кругосветной экспедиции шлюпов «Мирный» и «Восток» в 1819—1821 годах, в ходе которой и была открыта Антарктида.

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Кроме того, на выставке можно увидеть работы, посвященные исследованию Заполярья и Арктики, подвигам полярников, портреты знаменитых мореплавателей и полярных исследователей, изображения представителей коренных народов Севера и уникальные образцы резьбы по кости, медали и памятные знаки, связанные с историей путешествий к обоим полюсам Земли.

Выставка организована при поддержке ПАО «НОВАТЭК» и продлится до 28 февраля 2020 года.