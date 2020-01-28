Ярославль, 28 января, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Семь игроков ярославского «Локомотива» получили вызов в национальную и олимпийскую сборные России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея России. В национальную команду вызваны защитник Рушан Рафиков и форварды Артур Каюмов, Павел Кудрявцев и Григорий Денисенко. Хоккеисты «Локомотива» смогут принять участие в «Шведских хоккейных играх», которые пройдут с 6 по 9 февраля. Отдельно объявлен состав олимпийской сборной России, которая в эти же сроки выступит на турнире в Словакии. В город Попрад отправятся три хоккеиста «Локомотива» — вратарь Илья Коновалов, защитник Даниил Мисюль и форвард Николай Коваленко.