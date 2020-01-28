Претенденты на «Оскар» сделали коллективный фотопортрет
Лос-Анджелес, США, 28 января, 2020, 16:43 — ИА Регнум. В официальном Twitter Американской киноакадемии искусств размещен коллективный портрет претендентов на премию «Оскар». Такая фотография делает традиционно в преддверии церемонии, которая состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля.
Скриншот twitter @TheAcademy
Коллективный портрет претендентов на премию «Оскар»
Всего в фотосессии приняли участие около 150 известных деятелей кино.
Среди них такие звезды киноиндустрии как Квентин Тарантин, Грета Гервиг, Сэм Мендес, Флоренс Пью, Леонардо ДиКаприо и многие другие.