Лос-Анджелес, США, 28 января, 2020, 16:43 — ИА Регнум. В официальном Twitter Американской киноакадемии искусств размещен коллективный портрет претендентов на премию «Оскар». Такая фотография делает традиционно в преддверии церемонии, которая состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля.

Скриншот twitter @TheAcademy Коллективный портрет претендентов на премию «Оскар»

Всего в фотосессии приняли участие около 150 известных деятелей кино.

Среди них такие звезды киноиндустрии как Квентин Тарантин, Грета Гервиг, Сэм Мендес, Флоренс Пью, Леонардо ДиКаприо и многие другие.