Москва, 28 января, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Заместитель главного врача сети клиник «Скандинавия» победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Владимир Остроменский рассказал ИА REGNUM о конкурсе «Лидеры России», своих социальных проектах, а также открытии нового роддома в Санкт — Петербурге.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Остроменский

Что Вас побудило к участию в конкурсе «Лидеры России»?

С одной стороны, мы все индивидуальны и неповторимы, но пройдя воронку конкурса «Лидеры России», участники понимают, что у них похожие ценности и желание делать добрые дела на благо страны. Они говорят теми же словами, что и я, и это работает в обе стороны. Метод конкурса позволяет не только выделить людей, но и объединить их, сделать некое «комьюнити». Мне действительно было просто интересно проверить себя. Я посмотрел программу «Время» в 21:00 и увидел информацию про конкурс. В процессе подготовки, я понял, что мотивация «просто интересно» не работает для меня. Должен быть «челлендж», вызов, и в конкурс я иду участвовать ради развития. Я не просто ожидал начала отборочных этапов, а сразу пошел учиться. Изучил стратегический менеджмент, экономику, управление конфликтами, вложил все свои силы, чтобы стать сильнее. Прошел несколько ассессментов — это метод комплексной оценки персонала, а именно реальных качеств, психологических и профессиональных особенностей, потенциалов. По итогам конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. из 300 участников я стал 62-м в полуфинале конкурса. И во второй сезон я решил идти снова — не только показать свои силы, но и силы «племени врачей». Также мне хотелось найти механизмы, которые помогут развить сферу здравоохранения, сделать ее более современной — не только в столицах, но и по всей стране. В общем, в итоге, победил. Потрясающее ощущение я получил от финала конкурса. Это была для меня некая точка на пути полуторагодового цикла развития. Конечно, после победы начался новый цикл, и я почувствовал совершенно другой статус ответственности. Ты летишь домой и думаешь, как теперь тебя будут ощущать и воспринимать люди вокруг? Во многих ситуациях все начали говорить: «Ты победил, отвечай за свои действия».

Какую ценность Вам дал конкурс «Лидеры России»?

Я увидел, сколько умных людей есть в нашей стране. В обычной повседневной жизни на такое количество контактов мне потребовалось бы около 5-ти лет. А здесь я познакомился с очень интересными людьми и со многими стал друзьями. Если у меня есть какой-то вопрос, я могу обратиться к участникам конкурса и знаю, что нужный ответ будет найден. Новое назначение напрямую не связано с «Лидерами России», но в момент учебы по президентской программе мне предложили новую должность и это связано с изменениями во мне, которые в дальнейшем позволили мне победить в конкурсе. Во время полуфинала конкурса 2017−2018 гг. мы рефлексировали по поводу конкурса и обсуждали, что мы увидели и почерпнули за последние три дня. Нас было 10 человек. Я был 5-м участником, который говорил по кругу, и все люди до меня говорили все тоже, что было в моей голове. Я был такой же, как и все за этим столом. И я не прошел в финал. В финал прошли люди, мыслящие иначе. Есть два основных принципа психологии — «все люди одинаковые, все люди разные». В полуфинале были все похожи друг на друга. Но группы полуфиналистов и финалистов уже отличались друг от друга. Конкурс «Лидеры России» — собирает всех единомышленников вместе, и они становятся большой силой.

Социальный проект «Сердце лидера» стал обязательной частью конкурса «Лидеры России». В чем состоял Ваш проект? Какой опыт Вы получили в новой или уже знакомой для Вас области?

На задание «Сердце лидера» я подал свой проект «Буду знать!». Цель проекта — дать дополнительные и полезные знания подросткам, которые им пригодятся во взрослой жизни. В реализации это проекта участвуют профессионалы из разных сфер: финансы, юриспруденция, IT, здравоохранение. В 2011 я со своим учеником проводил уроки на различные темы. Мы проводили лекции по лидерству, проф. ориентированию, здоровью и личной гигиене и читали их в школах. К сожалению, нам не хватало времени и сил, потому что мы предлагали свой проект на добровольных началах и разрабатывали весь контент сами. Прошло время, и мой ученик стал врачом, а у меня появилось много работы, и мы закрыли проект. В 2018 году уже с участниками конкурса мы продолжили проводить эти уроки. Всего провели пять встреч, их слушателями стали больше 350 школьников. Сейчас очень важно, чтобы старшеклассники делали осознанный выбор, выбирая университет. Дорогу осилит ищущий и идущий. Второй наш социальный проект называется «Будь в курсе». Он посвящен образованию лиц «серебряного» возраста. Над проектом работает команда из более чем 30-ти спикеров в четырех городах России: Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград и Сыктывкар. Наша инициатива помогает пенсионерам повысить финансовую грамотность, знание законодательства, и осведомлённость в области здравоохранения. Мы с товарищами собрались за круглым столом и стали искать идею проекта, который в любом случае будет жить и приносить пользу уже после конкурса. Одной из идей было повышение финансовой грамотности для пенсионеров. Проблема состоит в том, что до них либо не доходит информация, либо она им непонятна. За 2 недели мы решили сделать методологию лекции, контент и лендинг. А также наметили стратегию по развитию проекта: первое, выбранное нами направление, — это финансы, второе — юридическая помощь, третье — здоровье и последнее — смартфоны. В рамках лекции «О финансах» участники узнают, как правильно распределять свои финансовые потоки, и сохранять те денежные средства, которые у них есть, как не попасться в руки мошенникам. В рамках юридического блока лидеры рассказывают о том, как защитить свои права, общаться с различными органами государственной власти, как правильно получать информацию быстро, чтобы не стоять в очередях. В рамках модуля «Здоровье» слушатели получают информацию о том, как выбирать оригинальные препараты и определить подделку. Как не стать жертвами мошенников, которые продают недоброкачественные препараты или продают совершенно шарлатанские методы. Мы вместе с Юрием Губкиным и командой работаем над проектом в течение года. Мы провели уже 20-й семинар в январе, в 2020 году планируем провести еще 23 семинара, а также в планах масштабировать проект в регионы. Мы активно делимся методологией и всеми знаниями, которые имеем. Этот проект очень многогранен, а люди могут получать информацию напрямую, задавать вопросы, которые их интересуют. Третий проект, который мы реализуем и тоже планируем масштабировать в рамках клуба Лидеров России «Эльбрус» называется «Делай Чудо». Год назад мы собрались c друзьями из выпуска Президентской программы подготовки управленческих кадров по направлению «Менеджмент в здравоохранении». Среди моих друзей был Юрий Комаров, врач-онколог из крупного онкологического стационара. Он рассказал о том, как трудно приходится детям, которым помогают в отделениях справиться с такими сложными болезнями, из-за того, что им длительное время приходится быть в изоляции от внешнего мира. На следующий день мы приехали в этот онкологический центр с друзьями и привезли туда шоу физических опытов. Когда я увидел улыбки детей, понял, что мы делаем что-то важное. И мы стали проводить эти праздники постоянно. Я узнал об организации «Бикейпл сервис», в Америке, Нью-Йорке, которая проводит такие же праздники. По их данным после праздников в этих отделениях в три раза снижается «синдром госпитализма», когда дети находятся в отделениях и практически психологически погибают там. Мы привозим разные праздники, мастер-классы для детей, в том числе физические и химические опыты, арт-терапию. Сейчас наши цели — это расширение проекта и поиск амбассадоров в регионах. Мы отводим отдельную роль профессионалам в нужных областях, медицинским организациям, родителям, образовательным учреждениям, волонтерам. Члены клуба Лидеров России «Эльбрус» могут стать провайдерами, организаторами данного проекта у себя в регионах, а также сами проводить лекции. Мы оказываем малышам и подросткам психологическую поддержку, и помимо праздников, сейчас развиваем направление, связанное с их образованием, чтобы дети не выпадали из общего контекста образования в школах, которые они пропускают из-за болезни. На конечной стадии нашего проекта мы хотим сделать так, чтобы они могли учиться онлайн без отрыва от своих сверстников и получать те же самые знания, сдавать контрольные работы, чтобы быть постоянно в этой среде. Сейчас идет работа над введением образовательного контента, который впоследствии станет основой для полноценной учебной программы. Также в рамках моей основной работы 27 января 2020 года мы открыли новый родильный дом в Санкт-Петербурге. 15 января мы получили лицензию и начинаем работать. Городских роддомов в этом и соседних районах нет. 10-ти тысячам жителей района не надо будет ехать на другой конец города. У нас проведён очень серьезный отбор персонала. Плюс, мы будем растить персонал конкретно для себя, и уже начинаем проводить стажировки для студентов медицинских ВУЗов, чтобы они всё смогли увидеть прямо в наших клиниках. Роддом оборудован современными технологиями, и мы помогаем персоналу развиваться и учиться, так как технологии в медицине меняются примерно каждые 5 лет.

Став победителем конкурса, Вы вошли в Клуб «Лидеров России» — «Эльбрус». В чем Вы видите миссию этого сообщества?

Во-первых, клуб — это огромная энергия людей, которые в него входят и верят. Это мощный интеллект, а также общее желание изменить нашу страну к лучшему. Очень ценно учиться у каждого из членов клуба. Это прекрасная площадка для того, чтобы наблюдать за тем, как умные люди принимают решения. Клуб «Эльбрус» — это квинтэссенция того, как должна работать современная организация. Я полностью разделяю ценности клуба и, по возможности, оказываю помощь всем нуждающимся. На общем собрании клуба всей командой клуба мы разработали ценности: служение Родине, невозможное-возможно, один за всех и все за одного, открытость и прозрачность, честность и порядочность. Если мы не ставим себе большие цели, мы не сможем добиться ничего большого. Также, считаю, что нельзя делать различие в первом и последнем шаге к цели — они абсолютно равнозначны. Каждый шаг ценен, потому что мы не знаем, какой именно шаг будет последним, но мы должны идти в этом направлении.

В каких проектах клуба Вы задействованы, как Вашу деятельность поддерживает «Эльбрус» и его участники?

Я участвую в программе «Наставничество» клуба «Эльбрус». Для меня это было открытие нового себя через работу с наставляемым. Мой наставляемый — Руслан Рудь, ординатор-кардиолог первого Московского государственного медицинского университета им. М.Сеченова. Он из Москвы, а я из Санкт-Петербурга. Но расстояние нам не мешает. Каждую неделю в воскресенье мы связываемся по видеозвонку, бывает и чаще. По возможности раз в месяц встречаемся в Москве или Санкт-Петербурге. Эта программа всегда работает в две стороны. Руслан научил меня настойчивости, усидчивости и глубокому анализу. Мы каждый раз рефлексируем вместе, он проговаривает те вещи, которые ему хочется улучшить, и мы выявляем его точки роста. Мой наставляемый говорит, что я научил его быть спокойнее и рассудительней, он научился формулировать цели и идти к ним. У него пока еще есть максимализм, и я его возвращаю в рациональное мышление. Изначально поставленные Русланом на первой сессии цели на год были очень быстро выполнены: написание научных работ, выступления на конгрессах, на кафедре. В списке также был поиск профессора и темы для кандидатской работы. До промежуточной сессии, которая состоялась через 5 месяцев после запуска программы «Наставничество» все это было выполнено. Руслан боялся, что профессор не услышит его и не поймет, а сейчас они работают в тесной коллаборации. На сегодня его новые цели — работа с англоязычными студентами, преподавателями, а также выступления на крупных конгрессах. Руслан уже успел выступить на Московском кардиологическом конгрессе.

Как Вы относитесь к нововведениям конкурса «Лидеры России» и отдельным трекам «Образование», «Здравоохранение» и «Наука»?

Я помню, что после первого сезона конкурса «Лидеры России», я подошел к заместителю Министра здравоохранения Российской Федерации Олегу Салагай и мы обсудили, что было бы здорово запустить отдельный трек по здравоохранению. В третьем сезоне конкурса это произошло. Подбор управленцев в нашей области очень отличается от других. Услышать их мнения, предложения по улучшению отрасли, просто познакомиться между собой, чтобы решать оперативные вопросы — очень ценно.

Ваши цели на ближайшие 5−10 лет?

Глобальные цели — это расти профессионально, запустить работу роддома, масштабировать проект «Делай чудо» в 20-ти регионах страны. А также после победы в конкурсе и получения гранта на обучение, я поступил в Высшую школу менеджмента Санкт — Петербурга по модульной программе MBA.

Какими качествами нужно обладать, чтобы стать победителем конкурса?

Для того, чтобы стать победителем конкурса нужны два основных качества — это конструктив и позитив. Когда вы идете на любой очный тур конкурса «Лидеры России» помните о том, что вы должны работать за столом против проблемы, а не против друг друга, цель должна быть общей. Как вы себя проявите зависит от вас, но важно осознавать, что за столом не враги, а друзья и коллеги. Важно взять, полученный в конкурсе опыт и научиться переносить и применять его в обычной жизни, ведь конкурс пройдет, а жизнь останется.