Ярославский губернатор пообещал решить коммунальные проблемы Переславля
Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 января, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Около 900 миллионов рублей может получить Ярославская область на модернизацию коммунальных объектов Переславля-Залесского. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
28 января Дмитрий Миронов встретился с главой Минстроя России Владимиром Якушевым. Стороны обсудили заявку региона на получение федеральных средств.
О коммунальных проблемах Переславля не раз сообщало ИА REGNUM. Кризис усугублялся в течение нескольких лет. Речь не только о крайне изношенных сетях, но и о неплатежах за коммунальные ресурсы. Только «Газпрому» местные предприятия коммунальной сферы должны 732 млн рублей. Ранее власти региона планировали построить там новую котельную, но эти планы так и не были реализованы.
Также Ярославская область надеется получить средства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2021 год.