Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 января, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Около 900 миллионов рублей может получить Ярославская область на модернизацию коммунальных объектов Переславля-Залесского. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и Владимир Якушев

28 января Дмитрий Миронов встретился с главой Минстроя России Владимиром Якушевым. Стороны обсудили заявку региона на получение федеральных средств.

«Полученные федеральные средства мы планируем вложить в решение проблем жилищно-коммунального хозяйства Переславля-Залесского. Его сети тепловодоснабжения и водоотведения изношены более чем на 60%, постоянно возникают перебои с подачей воды и тепла в жилые дома. Средства будут поступать в течение трех лет. Это поможет планово модернизировать коммунальную инфраструктуру Переславля», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

О коммунальных проблемах Переславля не раз сообщало ИА REGNUM. Кризис усугублялся в течение нескольких лет. Речь не только о крайне изношенных сетях, но и о неплатежах за коммунальные ресурсы. Только «Газпрому» местные предприятия коммунальной сферы должны 732 млн рублей. Ранее власти региона планировали построить там новую котельную, но эти планы так и не были реализованы.

Также Ярославская область надеется получить средства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2021 год.

«В случае одобрения наших заявок завершим строительство детской поликлиники, школы и детского сада на 240 мест, а также построим две новые школы: одну из них — в поселке Заволжье, другую — в Ярославле, на Московском проспекте», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.