Зимняя экономическая школа Сбербанка и НИУ ВШЭ: более 130 участников
Деревня Аносино, Московская область, 28 января, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Во вторник, 28 января в Корпоративном университете Сбербанка в рамках олимпиады «Я — профессионал» стартовала зимняя экономическая школа Сбербанка и НИУ ВШЭ. Ее участниками стали 132 студента из 37 регионов и 58 вузов. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
С 28 по 30 января Сбербанк и НИУ ВШЭ в третий раз проведут одну из самых востребованных зимних школ: в этом сезоне участники олимпиады подали на нее 759 заявок, из которых организаторы отобрали менее 20%. Молодые люди смогут узнать об актуальных вызовах отрасли, познакомиться с единомышленниками со всей страны и пообщаться с опытными специалистами-практиками.
С приветственным словом на открытии школы выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф: «Мы рады видеть среди сотрудников Сбербанка дипломантов олимпиады «Я — профессионал» не из-за того, что они уже достигли впечатляющих результатов и показали свои знания на самих соревнованиях, а потому, что они готовы быстро адаптироваться к новым трендам и изменениям в экономической сфере. Что касается зимней школы, то мы строили кампус Корпоративного университета Сбербанка, чтобы улучшить знания наших сотрудников, вдохновить и мотивировать их. Поэтому надеюсь, что вы лично сможете в этом убедиться, находясь здесь».
Эксперты Сбербанка обсудят с финалистами новые бизнес-модели и технологические тренды, специалисты НИУ ВШЭ расскажут об адаптация российских фирм к цифровой трансформации. Спикеры школы проведут для участников бизнес-симуляцию и дебаты с профессиональным жюри, а также презентуют программы Сбербанка для студентов.
Также Антон Сериков отметил, что у участников зимней школы есть отличный шанс получить стажировку уже сейчас: «У нас есть истории, когда ребята сами подходили к спикерам зимних школ с вопросами, своей заинтересованностью привлекали к себе внимание и попадали на стажировки, а затем и получали предложения о трудоустройстве».
После завершения церемонии открытия руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара выступила с лекцией «Вперед в будущее. Прийти на работу пораньше. На 10 лет раньше».
В следующие три дня на зимней школе планируются лекции и мастер-классы с участием ректора Корпоративного университета Сбербанка Валерии Заболотной, руководителя Школы финансов Корпоративного университета Сбербанка Ольги Щербаковой, президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, управляющего директора дирекции по развитию экосистемы SberX Евгении Роньжиной и других экспертов.
Как ранее сообщало ИА РЕ, зимние школы олимпиады — это образовательные форумы, на которые приглашаются участники олимпиады, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году организаторы проведут 18 школ в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проводят лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по экономике принимает участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания, а по агрономии и агроинженерии — Россельхозбанк.
Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.