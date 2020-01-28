Калужский депутат встретился с блокадницей
Калуга, 28 января, 2020, 16:17 — ИА Регнум. 27 января, в День снятия блокады Ленинграда, депутат Городской думы Калуги Алексей Колесников встретился с блокадницей Раисой Алексеевной Жердевой. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Раиса Алексеевна родилась 3 декабря 1938 года в Ленинграде, её первые осознанные воспоминания связаны с войной: при артобстреле снаряд попал в их дом, погиб её младший брат Алексей. Все 872 дня блокады она с мамой провела в Ленинграде.
В 1955 году Раиса Алексеевна поступила в Осташковский банковский политехникум, а в 1959 году вышла замуж и по комсомольской путёвке поехала в Магадан, где работала заведующей центральной сберкассы. Потом приехала с семьей в Калугу, город приглянулся. Дочь блокадницы рассказала, что Раиса Алексеевна очень любит родной город, и пока были силы, каждый год возила их с братом в Ленинград к своей маме и сестрам.