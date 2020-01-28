Газета правительства Крыма назвала полуостров «украино-татарским»
Симферополь, 28 января, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В Крыму разгорелся очередной скандал вокруг печатного органа Совета министров республики — «Крымской газеты», которая опубликовала сканворд с вопросом про «украино-татарский полуостров». Об этом сообщает 28 января корреспондент ИА REGNUM.
Скандальный номер издания вышел в пятницу, 24 января, в одном из вопросов сканворда читателям предлагалось угадать, что за слово из четырёх букв скрывается под понятием «украино-татарский полуостров».
Крымчан возмутила ситуация, многие из них потребовали в соцсетях уволить главного редактора Марию Волконскую и ответственных в правительстве за информационную политику чиновников. На сайте издания уже удалили скандальный номер, однако его бумажную версию до сих пор можно найти в киосках.
Руководство издания до сих пор никак не прокомментировало ситуацию.
Напомним, 28 апреля 2018 года редакция издания оказалась в центре ещё одного скандала, после публикации фотографии Адольфа Гитлера ко дню его рождения. Нацистского преступника представили «немецким политическим и военным деятелем, фюрером Германии».