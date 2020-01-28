Симферополь, 28 января, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В Крыму разгорелся очередной скандал вокруг печатного органа Совета министров республики — «Крымской газеты», которая опубликовала сканворд с вопросом про «украино-татарский полуостров». Об этом сообщает 28 января корреспондент ИА REGNUM.

Фото: Леонида Карпова Скандальный сканворд

Скандальный номер издания вышел в пятницу, 24 января, в одном из вопросов сканворда читателям предлагалось угадать, что за слово из четырёх букв скрывается под понятием «украино-татарский полуостров».

Крымчан возмутила ситуация, многие из них потребовали в соцсетях уволить главного редактора Марию Волконскую и ответственных в правительстве за информационную политику чиновников. На сайте издания уже удалили скандальный номер, однако его бумажную версию до сих пор можно найти в киосках.

«Лично я считаю, что это ответственность руководства официального органа Совета министров Республики Крым за подобные «ляпы». Почему «ляпы»? Потому, что это не «досадная ошибка» или «вина» выпускающего редактора данного конкретного выпуска, а очередной «ляп». И вот именно потому, что он очередной, то можно поставить вопрос о том: «А нет ли в таких «промахах» редакции системы?» — пишет в Facebook политолог Сергей Киселёв.

Руководство издания до сих пор никак не прокомментировало ситуацию.

«Ранее газета «поздравляла» Гитлера с днём рождения, теперь говорит, как я понимаю, что Крым — это Украина? А что скажет ФСБ? Сергей Валерьевич Аксёнов? Это наша внутренняя политика, когда правительственная газета задаёт вопрос об украинско-татарском полуострове?» — задаётся вопросом крымский правозащитник Александр Талипов.

Напомним, 28 апреля 2018 года редакция издания оказалась в центре ещё одного скандала, после публикации фотографии Адольфа Гитлера ко дню его рождения. Нацистского преступника представили «немецким политическим и военным деятелем, фюрером Германии».