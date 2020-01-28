Санкт-Петербург, 28 января, 2020, 15:51 — ИА Регнум. По итогам 2019 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов Федерации, расположенных в границах Октябрьской железной дороги (ОЖД), составила более 13,7 млрд рублей. Об этом сообщает 28 января 2020 года пресс-служба ОЖД.

Дарья Драй ИА REGNUM Товарные поезда

Налоговые отчисления в бюджет Петербурга составили 3,7 млрд рублей, Ленинградская область получила 4,5 млрд рублей. В региональный бюджет Республики Карелия перечислено 1,7 млрд рублей, Тверской области — 1,4 млрд рублей, Мурманской области — 1,1 млрд рублей. На территории Новгородской области налоговые отчисления ОАО «РЖД» составили 672 млн рублей, а в Псковской области — 694 млн рублей.

«ОАО «РЖД», являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ», — отмечено в сообщении ОЖД.

Октябрьская железная дорога — одна из крупнейших железныхдорог России, она обслуживает территорию, где проживает 25 млн человек, и занимает ведущее место в транспортной системе северо-запада РФ.

Как сообщало ИА REGNUM 24 января, несколько дней назад ОЖД возглавил Виктор Голомолзин, работавший главной Калининградского филиала РЖД.