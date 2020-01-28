Ярославль, 28 января, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Ярославский общественник Сергей Казанский обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выделить 10 млн 600 тысяч рублей на благоустройство Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Казанский.

Ольга Мазанова Сквер у Ротонды в Ярославле

Ярославец просит помочь с благоустройством сквера около Ротонды на улице Первомайской, а также на восстановление часов в Музее истории города Ярославля на Волжской набережной.

«Я много раз обращался к ярославским властям с просьбой решить эти проблемы, но получил отказ. Говорят, что в бюджете денег на это нет. Тогда я решил обратиться к Сергею Семеновичу Собянину, потому что в бюджете Москвы деньги есть. Собянин уже выделял Ярославлю 600 млн на благоустройство. Здесь речь идет о том, что сквер около Ротонды был разбит в годовщину Победы. Об этом говорят звезды на гербах чугунной ограды, которая там была. Если мэр Москвы поможет, можно было бы назвать этот сквер в честь 75-летия Победы и установить там памятный знак, что он восстановлен при участии Сергея Собянина», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM житель Ярославля Сергей Казанский.

На благоустройство сквера в центре города Казанский просит 10 млн. Еще 600 тысяч стоит восстановление часов на Музее истории города. Ярославский активист давно добивается, чтобы часы играли мелодию «Ярославская сторонка», текст которой написал известный поэт Марк Лисянский.

По словам Казанского, в мэрии Москвы уже получили его письмо и ответили, что оно отправлено по инстанциям для рассмотрения по существу.