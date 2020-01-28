Санкт-Петербург, 28 января, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Временный запрет на выезд китайских туристов из своей страны из-за вспышки новой формы коронавируса не сильно скажется на туристической индустрии Санкт-Петербурга, который является самым востребованным направлением у путешественников из КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель направления туристического страхования онлайн-сервиса «Cherehapa Страхование» Иван Быканов.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристический автобус в Петербурге

По мнению эксперта, решение китайских властей наложить запрет на выезд своих граждан за пределы страны носит временный характер и необходим для того, чтобы взять под контроль ситуацию с распространением заболевания. И хотя ограничение скажется на показателях въездного туризма в Россию, Петербурга оно коснётся в меньшей степени.

Согласно статистике, город на Неве, чаще всего, посещают не только жители Китая (за 2019 год 1,3 млн человек, — прим. ред.), но и граждане соседних европейских стран — Финляндии — 681 тысяч человек и Эстонии — 383 тысяч человек. При этом, по данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, тройка стран-лидеров по посещению Северной столицы такова — Италия, Германия и Китай.

«Даже несмотря на то, что доля путешественников из Китая, действительно, самая большая в структуре въездного туризма в России, непосредственно на развитие туристической отрасли Санкт-Петербурга решение властей Поднебесной сильного влияния не окажет», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Иван Быканов пояснил, что обмелевший китайский турпоток будет компенсирован туристами из Европы. А учитывая, что мера по ограничению выезда граждан КНР временная, к пику туристического сезона баланс будет восстановлен.

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Напомним, новый тип коронавируса 2019-nCoV, очаг которого находятся в китайском городе Ухань, унес жизни более 100 человек. Заболели более 4,5 тыс. человек, ещё почти у семи тысяч заболевание подозревают. Власти объявили запрет на выезд китайских туристов за пределы страны, туристов, прибывших в КНР из других стран, эвакуируют. Среди них будет и более шестисот петербуржцев, которые вернутся домой в плановом порядке.