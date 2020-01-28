Калуга, 28 января, 2020, 17:05 — ИА Регнум. В Калуге с торжественной церемонии началось строительство кампуса филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации компании застройщика.

Admoblkaluga.ru В Калуге строится новый кампус филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана

В настоящее время на объекте произведен монтаж пяти трансформаторных подстанций, смонтированы 82 светильника уличного освещения, установлены 17 камер видеонаблюдения. Запущен в эксплуатацию временный водопровод протяженностью три километра и станция очистки сточных вод, построено 2,18 км временных дорог. Ведутся работы по погружению свай. Всего погружено 2630 свай. На территории кампуса будет построен комплекс общежитий, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом на 500 мест и спортплощадками, многофункциональное общественно-административное здание, учебные и лабораторные корпуса, автостоянки. Проект включен в федеральную адресную инвестиционную программу.

Напомним, кампус филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана в Калуге должен стать важной частью региональной инновационной инфраструктуры — коммуникационной, научно-исследовательской, производственной и учебной площадкой для развития высокотехнологичного сектора экономики. Завершить стройку кампуса в Калуге планируется в 2022 году.