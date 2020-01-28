Киев, 28 января, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Украинская компания «Нефтегазобслуживание» — филиал «Нафтогаза Украины» — договорился с коммунальным предприятием «Профдезинфекция» Киевской городской государственной администрации о предоставлении услуг по уничтожению тараканов.

Цитата из м/ф «Федорино горе2. Реж. Наталия Червинская. 1974. СССР Тараканы

Отчет о заключенном договоре в системе публичных закупок ProZorro сегодня, 28 января, публикуют украинские СМИ.

Согласно источнику, стоимость услуг с НДС составит 19,2 тыс. гривен (порядка $800).

За эти деньги коммунальное предприятие обязуется ежеквартально предоставлять услуги по уничтожению тараканов в помещениях залов, кладовых, цехов, кабинетов, столовой в здании «Нафтогаза».

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, «Нафтогаз Украины» в первой половине 2019 года увеличил чистую прибыль в 1,8 раза (на 11,102 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 24,704 млрд грн. Официальных данных по итогам всего прошлого года пока что в открытом доступе нет.