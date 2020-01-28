Новосибирск, 28 января, 2020, 14:01 — ИА Регнум. В новосибирском аэропорту «Толмачёво» тревога — к городу приближается самолёт с отказом закрылков. Об этом сообщают местные СМИ.

Juergen Lehle Самолёт Embraer E170

Отмечается, что сейчас в воздушной гавани ожидают посадку Емbraer E170SU борт VQ-BYN рейса Новосибирск — Екатеринбург .

«Вылет рейса в 16:26. Посадка в 17:42 по решению экипажа,» — пишут «НГС Новости» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Ирину Шавшину.